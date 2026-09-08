Comienza el juicio en Francia por un mortal naufragio de migrantes en el canal de la Mancha

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Un tribunal de París empezó a juzgar este martes a 14 personas por la muerte de más de 30 migrantes, entre ellos un niño de siete años, en el naufragio más mortal en el canal de la Mancha en 2021.

Al menos 31 personas se ahogaron o desaparecieron cuando la embarcación sobrecargada se hundió durante la noche del 23 al 24 de noviembre de 2021, mientras intentaba llegar irregularmente a las costas inglesas desde Francia.

La mayoría de las víctimas eran kurdos iraquíes, pero también de Afganistán, Egipto, del Kurdistán iraní, Etiopía y Vietnam. Sólo dos hombres sobrevivieron: un somalí y un iraquí.

Los testimonios de los dos supervivientes, que habían pagado respectivamente 1.500 y 2.750 euros (1.740 y 3.200 dólares) por su travesía, permitieron reconstruir parcialmente esa noche de horror.

La embarcación empezó a desinflarse y a hundirse pocas horas después de zarpar, mientras los pasajeros caían al agua y se ahogaban. Algunos llamaron decenas de veces a los servicios de socorro franceses y británicos, en vano.

La principal ausencia en el banquillo de los acusados será de siete militares franceses, imputados en un caso separado por no prestar asistencia a los náufragos en esta tragedia.

En el juicio en curso, los 14 acusados, en su mayoría afganos, deben responder a los cargos de homicidio involuntario, ayuda a la estancia irregular en banda organizada y participación en una asociación ilícita.

Se les reprocha haber participado en la puesta en el agua de una embarcación «de mala calidad, no homologada, inapta para la navegación en alta mar, sobrecargada y desprovista de chalecos salvavidas adecuados».

Pero la responsabilidad también se extiende a los acusados de transportar, alojar o acompañar a las víctimas, acciones que se inscribe en una «cadena de efectos en serie» que condujo a la tragedia, según la investigación.

La mayoría de acusados niega su responsabilidad y se presentan a sí mismos como migrantes. La investigación permitió sacar a la luz dos redes de ayuda a los migrantes: una afgana y una iraquí.

París y Londres firmaron en abril un acuerdo de cooperación para reforzar la lucha contra estas travesías irregulares, que aumentaron en 2018 tras el cierre de los acceso al túnel bajo el Canal de la Mancha y al puerto de Calais.

cf/tjc/mab