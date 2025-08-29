Comienza en Venezuela segunda etapa de alistamiento de milicianos ante «amenazas» de EEUU

Caracas, 29 ago (EFE).- La segunda etapa de alistamiento de milicianos comenzó este viernes en Venezuela para «la defensa» del país ante las denunciadas por las autoridades nacionales como «amenazas» de Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusan de desplegar «buques de guerra» en el mar Caribe como parte de sus «acciones hostiles».

La llamada ‘Gran Jornada de Alistamiento’ comenzó con un nuevo llamado del presidente Nicolás Maduro a través de redes sociales a registrarse hoy y mañana sábado «en defensa de la paz y la libertad que merece la patria».

Un vídeo que compartió el jefe de Estado, que muestra imágenes del proceso de alistamiento del pasado fin de semana y de la bandera tricolor venezolana, invita a los ciudadanos a acudir «con lealtad y compromiso» y a aprovechar la «oportunidad» de inscribirse.

Según el Gobierno, los venezolanos que quieran alistarse podrán acudir a 945 puntos en el país, cuando en la primera etapa, los pasados 23 y 24 de agosto, se habilitaron puestos de registro en 15.751 de las llamadas «bases populares de defensa integral», así como en cuarteles militares y plazas.

Desde Caracas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, destacó la respuesta del pueblo ante el «tamaño de la agresión imperialista que se cierne contra Venezuela».

Además, afirmó que en esta «segunda jornada» están «mejor organizados», con 140 puntos de registro en la región capital, conformada por Caracas y los estados costeros Miranda y La Guaira (norte).

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) publicó imágenes en Telegram del proceso de alistamiento en la capital y en estados como Cojedes, Táchira, Zulia y Falcón, en el oeste del país.

La campaña oficialista de alistamiento incluye también la difusión de vídeos con imágenes creadas con inteligencia artificial de personajes históricos como el Libertador Simón Bolívar y el beato José Gregorio Hernández, que será canonizado en octubre, llamando a alistarse.

Este proceso forma parte del denominado ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’, activado tras el planteamiento de EE.UU. de un despliegue de buques cerca de Venezuela en el marco de sus acciones contra el narcotráfico.

Washington, que duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusa al líder chavista de «violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos».

Además del alistamiento, Venezuela también lleva a cabo, según anunciaron las autoridades, un despliegue de buques de «mayor porte» en sus aguas territoriales en el Caribe para combatir el tráfico de sustancias, así como de 15.000 efectivos en Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia, para asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.

Maduro consideró este jueves que el «asedio» que enfrenta su país representa una oportunidad para fortalecer los planes de defensa nacional.

El martes, el Gobierno, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó de que EE.UU. planea enviar «un crucero lanzamisiles» y «un submarino nuclear de ataque rápido» a las costas venezolanas la próxima semana.

Ante esto, Maduro pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, interceder para que el Gobierno de EE.UU. cese sus «acciones hostiles».EFE

csm/lb/ad

(vídeo)