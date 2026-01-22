Comienza juicio en Hong Kong contra activistas de vigilias por Tiananmén

2 minutos

El juicio contra tres activistas acusados de atentar contra la seguridad nacional por organizar vigilias conmemorativas de la represión en la plaza china de Tiananmén comenzó el jueves en Hong Kong.

Los acusados se exponen a hasta 10 años de prisión.

Hong Kong solía celebrar encuentros de ciudadanos con velas para recordar la mortal represión de manifestantes que tuvo lugar el 4 de junio de 1989 en la famosa plaza ubicada en Pekín, pero la actividad fue prohibida en 2020.

Ese año, China impuso una ley de seguridad nacional a Hong Kong, una excolonia británica, tras las grandes y a veces violentas manifestaciones prodemocracia.

La llamada Alianza de Hong Kong, que organizaba las vigilias, cerró en 2021 luego de la detención de sus tres dirigentes, ahora enjuiciados.

El trío enfrenta cargos por «incitación de la subversión», y el juicio está programado para extenderse 75 días.

Los acusados Chow Hang-tung y Lee Cheuk-yan, detenidos desde 2021, se declararon inocentes al inicio del juicio. El tercero, Albert Ho, se dijo culpable.

Unas 70 personas hicieron fila en el frío la mañana del jueves para ingresar a la galería del público del tribunal.

La fiscalía basará su caso en registros del grupo, material en línea, fragmentos de discursos públicos y evidencia tomada del ahora desaparecido museo de Tiananmén, que era operado por la alianza.

Amnistía Internacional dijo el jueves que el juicio «no es sobre seguridad nacional, es sobre reescribir la historia».

A su vez, Human Rights Watch urgió a Hong Kong a retirar los cargos y liberar a los activistas.

