Comisaria europea pide que la UE hable «con una sola voz” antes del consejo de Exteriores

3 minutos

Bruselas, 11 ago (EFE).- La comisaria de Preparación y Gestión de Crisis de la Unión Europea (UE), Hadja Lahbib, dijo este lunes que la UE “debe hablar con una sola voz”, horas antes de que los ministros de Exteriores europeos se reúnan en un consejo extraordinario para abordar la situación en Ucrania y en Gaza.

“Hoy participo en el Consejo de Asuntos Exteriores convocado urgentemente por (la alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas). En el orden del día: Ucrania. No puede haber una paz duradera sin (Ucrania) en la mesa de negociaciones. Gaza. La situación humanitaria es insoportable”, dijo Lahbib a través de redes sociales.

“No es momento para divisiones. (La UE) debe hablar con una sola voz”, añadió.

Los ministros se reunirán esta tarde por videoconferencia tras decidirse durante una reunión de embajadores de los Veintisiete el pasado domingo.

El encuentro ocurre días antes de la cita entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, este viernes en Alaska, así como tras hacerse públicos los planes del mandatario israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza y extender su ofensiva en el territorio palestino.

«Estados Unidos tiene el poder de obligar a Rusia a negociar seriamente», dijo Kallas el domingo al convocar el consejo extraordinario, añadiendo que «cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y a la Unión Europea».

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también defendió este lunes durante una entrevista en TVE que el futuro de Ucrania y lo que se decida sobre el fin del conflicto con Rusia «impacta directamente en la seguridad de Europa» y, por lo tanto, «tampoco se puede decidir sin los europeos».

Del mismo modo, los líderes de seis países europeos -Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia- y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron el pasado sábado un comunicado conjunto en el que advirtieron que «el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania».

Por otro lado, Kallas mencionó que los ministros también debatirán «la situación en Gaza», dónde durante la noche del domingo Israel asesinó a seis periodistas palestinos, entre ellos el conocido periodista Anas al Sharif, corresponsal del medio catarí Al Jazeera.

Albares reiteró durante la misma entrevista que ni España ni la UE van a reconocer «nunca» una anexión «unilateral e ilegal» de territorio palestino por Israel y defendió la ampliación de las sanciones, así como el embargo de venta de armas a Israel, que «no son más que el cumplimiento estricto de la propia legislación europea».

La Liga Árabe también pidió este domingo a la comunidad internacional que detenga y prohíba la venta de armas a Israel, que abra procesos judiciales contra funcionarios israelíes implicados en crímenes de guerra durante el actual conflicto en la Franja de Gaza y proteja al pueblo palestino «contra el genocidio, el desplazamiento y la limpieza étnica». EFE

par/alf