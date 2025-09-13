Condena por encubrimiento de pederastia en Bolivia dice que casos se reportaron en Roma

4 minutos

Gabriel Romano Burgoa

La Paz, 13 sep (EFE).- La sentencia contra los exprovinciales jesuitas españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons, hallados culpables de encubrir los abusos sexuales del sacerdote Alfonso Pedrajas contra menores en Bolivia, determinó que ambos tenían conocimiento de este y otros casos similares que, además, fueron reportados al superior general de la orden en Roma.

«No solo encubrieron los actos de Pedrajas, sino también otros casos de abuso sexual, que solo se comunicaron a su máxima autoridad, el padre General en Roma, Peter Hans Kolvenbach (1983-2008), evidenciando así una estructura de encubrimiento», señala el documento judicial al que accedió EFE.

Además, se menciona que Alaix y Recolons «escucharon en sus cuentas de conciencia o confesiones» las agresiones a menores reveladas por Pedrajas y que ambos solo informaron de estas a Kolvenbach.

También se estableció que existieron «otros casos de abuso sexual que no fueron reportados o no fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para su investigación».

Recolons, de 82 años, fue provincial de los jesuitas entre 1993 y 1999, y luego uno de los más altos funcionarios de la orden en Roma, mientras que Alaix, de 86, fue la máxima autoridad de la Compañía de Jesús en Bolivia entre 1999 y 2007.

El caso de Pedrajas cobró relevancia después de que el medio El País publicara el 30 de abril de 2023 una investigación sobre el diario de este jesuita, fallecido en 2009, en el que relataba los presuntos abusos cometidos contra decenas de niños mientras dirigió el colegio Juan XXIII desde 1971 en la región central de Cochabamba, en Bolivia.

La sentencia, que cita el diario, menciona que Pedrajas «involucró a siete provinciales de los jesuitas» y que «recibió la protección de la orden», además de referirse a sus abusos en múltiples ocasiones.

El juicio contra Recolons y Alaix, que se realizó entre el 16 de julio y el 2 de septiembre, se basó en los testimonios de casi una veintena de víctimas, el diario de Pedrajas y las cuentas de conciencia o confesiones a través de las cuales sus superiores fueron informados de los abusos.

Entre los «hechos probados» se incluye la autenticidad del diario de Pedrajas y su rol como profesor, subdirector y director del colegio Juan XXIII, además de su función como maestro de novicios de la Compañía de Jesús.

Algunas víctimas también señalaron que Pedrajas agredió sexualmente a jesuitas en formación, indica la sentencia.

Respecto a los abusos ocurridos en el colegio Juan XXIII, el documento señala que eran un «secreto a voces», pero que fueron «minimizados» y que la orden optó por «preservar su reputación y proteger a los agresores».

La sentencia también menciona que en su declaración, Alaix «en ningún momento ha aceptado la veracidad del diario» y que el exprovincial también sostuvo que en ese escrito «no se hace mención alguna de que Pedrajas le haya contado nada».

Por su parte, Recolons argumentó que «el diario en ningún momento indica o señala que (Pedrajas) le haya comunicado nada relacionado con los delitos contra menores», y expresó su solidaridad con las víctimas, aunque cuestionó que estas intentaran buscar culpables donde no los había.

Los exprovinciales presentaron algunos testigos, entre ellos un jesuita, pero sus testimonios fueron calificados, en su mayoría, como «irrelevantes» o «medianamente relevantes».

Alaix y Recolons fueron condenados a un año de prisión, pero ambos podrán acogerse al perdón judicial para evitar ingresar en prisión, dado que las leyes bolivianas permiten esta opción cuando las penas son menores a tres años.

Las víctimas de pederastia anunciaron que continuarán los procesos contra los presuntos encubridores de otros miembros de la Compañía de Jesús, como el sacerdote español Luis Roma, también fallecido.

En febrero de 2019, EFE dio a conocer el caso de Roma, tras una denuncia de un exmiembro de la orden que pidió anonimato, basado en una treintena de fotografías en las que reconoció al supuesto agresor de varios menores de entre 6 y 12 años.

Las víctimas fueron identificadas en numerosas descripciones que el sacerdote también había registrado en su diario. EFE

grb/gb/eav

(foto)