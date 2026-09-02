Condenado expresidente del Senado malgache por reprimir protestas previas al golpe de 2025

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Nairobi, 2 sep (EFE).- El expresidente del Senado (Cámara alta del Parlamento) de Madagascar Richard Ravalomanana fue condenado a diez años de trabajos forzados por su implicación en la represión de las protestas impulsadas por jóvenes de la generación Z y que precedieron al golpe de Estado del 14 de octubre de 2025.

En una audiencia celebrada este martes, un tribunal malgache condenó a Ravalomanana, general retirado de la Gendarmería malgache, por «complicidad en homicidios y en agresiones y lesiones intencionadas», según reportan este miércoles medios locales.

La defensa de Ravalomanana -conocido por usar habitualmente un sombrero de vaquero y lucir con orgullo sus medallas militares- ya ha confirmado que recurrirá el fallo.

Madagascar atravesaba una crisis desde el 25 de septiembre de 2025, cuando estallaron protestas masivas impulsadas por la juventud, que exigían mejores servicios públicos, como el acceso a agua y electricidad, así como una gobernanza eficaz e inclusiva.

Tras sus demandas iniciales, las movilizaciones se tornaron antigubernamentales y reclamaron la dimisión del entonces presidente, Andry Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos.

Rajoelina se resistía a abandonar el poder pese a la presión popular, pero todo cambió cuando los manifestantes recibieron el apoyo de la poderosa unidad de élite militar Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), que acabó derrocando al mandatario el pasado 14 de octubre.

Con el golpe accedió al poder el jefe del CAPSAT y actual presidente del país, general Michael Randrianirina, tras negarse a participar en la represión de las marchas por parte de la Policía y la Gendarmería, que causó al menos 22 muertos, según la ONU.

Aunque los jóvenes fueron el motor del cambio de régimen, Randrianirina ha «intensificado la represión» contra la generación Z desde entonces, con detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, denunció este abril Amnistía Internacional (AI).

Randrianirina, que designó un nuevo Gobierno el pasado marzo, aseguró poco después del golpe de Estado que su mandato durará dos años «como máximo» y que buscará una transición que culminará en la celebración de un referéndum constitucional.

Antes de ese alzamiento, Madagascar había experimentado tres golpes de Estado desde su independencia de Francia: en 1972, 1975 y 2009. EFE

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