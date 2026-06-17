Congresistas de EE.UU. temen injerencia de Casa Blanca en la campaña electoral de Colombia

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Washington, 17 jun (EFE).— El congresista demócrata Jesús ‘Chuy’ García encabezó una carta firmada por 11 legisladores estadounidenses y publicada este miércoles en la que expresan preocupación por una supuesta injerencia política de altos funcionarios del país norteamericano en el proceso electoral de Colombia de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo.

La misiva, dirigida al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; al secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuestiona el respaldo de figuras políticas estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, al candidato colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella, a quien los firmantes señalan como una figura controvertida con antecedentes que «podrían contravenir los intereses y las leyes de Estados Unidos».

Los legisladores también hacen referencia a la detención en territorio estadounidense del activista colombiano Beto Coral, hecho que, según la carta, ha generado inquietud entre organizaciones progresistas y sectores religiosos, que acompañan la denuncia.

El documento solicita a las autoridades estadounidenses revisar posibles vínculos del candidato con redes de financiamiento y actores internacionales, así como abstenerse de acciones que puedan interferir en la soberanía electoral de Colombia.

La carta concluye haciendo un llamado a respetar el proceso democrático colombiano y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como intervención extranjera en sus elecciones.

El pasado 12 de junio, otro grupo de legisladores demócratas ya habían enviado una carta similar en la que acusaban al presidente Donald Trump de intentar influir en la segunda vuelta presidencial en Colombia.

El rechazo de los representantes sucede después de que Trump manifestara en sus redes sociales un apoyo directo a la candidatura de De la Espriella, tras su victoria en primera vuelta.

En ese mismo mensaje, Trump calificó al candidato oficialista Iván Cepeda de representante de la «izquierda radical» y sostuvo que una eventual victoria de De la Espriella favorecería el crecimiento económico, la seguridad y la cooperación entre ambos países, en una intervención que provocó críticas del Gobierno colombiano y de sectores que la consideraron una injerencia en el proceso electoral.

La segunda vuelta presidencial se celebrará el próximo 21 de junio, luego de que ningún candidato superara el 50 % de los votos en la primera ronda. En esa primera vuelta, del 31 de mayo, Abelardo De la Espriella obtuvo el 43,7 % de los sufragios, seguido por el candidato del Pacto Histórico, Cepeda, con el 40,9 %.

La campaña hacia el balotaje se ha desarrollado en un clima de alta polarización política, con ambos aspirantes representando proyectos opuestos, mientras el resultado ha despertado creciente atención internacional sobre el rumbo político que adoptará Colombia en los próximos años. EFE

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