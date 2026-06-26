Congresistas de EEUU piden a Rubio interceder por la liberación de la abogada salvadoreña Ruth López

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Un grupo de congresistas demócratas pidió el jueves al gobierno de Estados Unidos interceder por la liberación «inmediata» de la abogada salvadoreña Ruth López, detenida hace un año tras denunciar violaciones de derechos humanos y presunta corrupción de la administración de Nayib Bukele.

López, considerada una «presa de conciencia» por Amnistía Internacional, fue arrestada el 18 de mayo de 2025 acusada de enriquecimiento ilícito por la fiscalía afín a Bukele, un aliado del presidente Donald Trump.

«Es imperativo que (…) no solo abogue activamente por su liberación», sino que «ordene» a un representante de la embajada estadounidense que la visite en la cárcel, señalaron los congresistas en una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, a la que tuvo acceso la AFP.

La activista de derechos humanos, de 48 años, tiene prohibidas las visitas y recientemente tuvo una cirugía de la que no fue informada su familia, según la oenegé Cristosal, a la que pertenece la abogada y que difundió la nota firmada por dos senadores y siete representantes.

«Les pedimos que (…) utilicen las facultades de sanción en materia de derechos humanos para impedir la entrada (a Estados Unidos) a los responsables de su arresto y encarcelamiento injusto», indica la misiva.

Bukele gobierna con amplios poderes y bajo un régimen de excepción que ampara su lucha contra las pandillas, que llevó a la cárcel a unas 92.000 personas sin orden judicial y -según organizaciones internacionales- ha derivado en crímenes de lesa humanidad.

Los legisladores estadounidenses denunciaron que el caso de López demuestra que el gobierno de Bukele utiliza el régimen de excepción como «herramienta de represión (contra) las voces disidentes».

También afirmaron que el gobierno de Trump no puede abogar por los defensores de derechos humanos «en función de sus opiniones políticas sobre el gobierno que los detiene», pues eso menoscaba su «credibilidad moral».

La carta fue firmada, entre otros, por los senadores Chris Van Hollen y Tim Kaine, y los miembros de la Cámara de Representantes Ilhan Omar y Rashida Tlaib.

bur-axm/mis/mar