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Congreso de EEUU prorroga presupuesto y evita cierre de Gobierno antes de las elecciones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 1 sep (EFE).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes una resolución para prorrogar el presupuesto federal y evitar así un cierre de Gobierno antes de las elecciones legislativas de noviembre.

La medida, respaldada por 370 votos a favor y 48 en contra, ya había sido aprobada el mes pasado por el Senado, por lo que ahora pasa al escritorio del presidente, Donald Trump, para su promulgación. EFE

er/lss

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