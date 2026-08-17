Controlados los incendios de la isla griega de Salamina que provocaron dos muertos

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Atenas, 17 ago (EFE).- Los incendios en la isla griega de Salamina, situada a escasa distancia de Atenas, que causaron la muerte de dos personas y dejaron otras diez heridas, una de ellas de gravedad, han sido controlados este lunes, informó el diario griego Kathimerini.

Unos 260 bomberos permanecen en la isla, que tiene unos 15 kilómetros de diámetro y se halla separada de Atenas apenas por un brazo de mar de pocos cientos de metros de ancho, y siguen operando en dispersos puntos que humean para asegurarse de que no se reaviven las llamas.

El primer fuego que se declaró el mediodía en la zona de Peristeria, en la punta meridional de la isla, causó el fallecimiento de un hombre de 91 años y una mujer de 72 años, que fueron encontrados muertos por los bomberos en su vivienda, muy cerca del punto en el que se declaró el fuego, informó este lunes la emisora Skai.

Debido a los dos incendios -el segundo se declaró unos minutos después del primero en la zona de Selinia, en la parte oriental de Salamina- un total de 10 personas, de entre 15 y 89 años, tuvieron que ser trasladadas a hospitales o centros de salud locales, informó el Ministerio de Salud griego.

De estos, una mujer presenta heridas graves y ha sido trasladada a un hospital de Atenas con quemaduras de segundo grado en el 25 % de su cuerpo, mientras que al resto se les diagnosticaron quemaduras leves o problemas respiratorios.

Un total de 593 personas fueron rescatadas la víspera por mar en las zonas de Saterli y Kolona y decenas de viviendas han sido dañadas o totalmente calcinadas, en una isla densamente poblada llena de zonas de uso residencial y forestal mixto.

En lo que va de año, nueve personas han perdido la vida en Grecia, cinco de ellas bomberos que operaban en distintos frentes, y al menos 30.600 hectáreas han sido quemadas, la mayor parte en el incendio al oeste de Atenas que ardió durante una semana y se puso bajo control el pasado 5 de agosto.EFE

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