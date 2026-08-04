Copa Airlines abre un vuelo directo a la venezolana isla Margarita a partir de noviembre

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Ciudad de Panamá, 4 ago (EFE).- La aerolínea panameña Copa anunció este martes vuelos directos hacia el aeropuerto de la Isla de Margarita, en Venezuela, con tres frecuencias semanales a partir del 26 de noviembre próximo.

«En Copa Airlines creemos que una mayor conectividad genera más oportunidades para las personas, empresas, comunidades y el desarrollo económico de nuestra región», señaló el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

Las nuevas operaciones conectarán el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un importante centro de conexiones regional, con el del Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en la Isla de Margarita, los martes, jueves y domingos.

«La incorporación de Porlamar a nuestra red responde a ese propósito y nos permite ofrecer una nueva alternativa para conectar a la Isla de Margarita y al estado Nueva Esparta con Panamá y con más de 80 destinos en el continente, facilitando los viajes por turismo, negocios y para visitar a familiares y amigos», agregó Heilbron.

La ciudad de Porlamar (cercana al aeropuerto) es el principal centro comercial y turístico de la Isla de Margarita, una región con cerca de 500.000 habitantes que es conocida por sus playas, su gastronomía y su riqueza cultural, según información de la aerolínea panameña.

Copa Airlines mantiene destinos en Venezuela hacia Caracas, Valencia, Maracaibo, Barcelona y Barquisimeto. Sin embargo, tras los desbastadores terremotos de junio pasado, se mantienen suspendidos los vuelos hacia la capital venezolana por los daños provocados al aeropuerto que le sirve. EFE

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