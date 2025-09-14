Coquimbo sigue marcha triunfal en el liderato y O’Higgins se convierte en su nuevo escolta

2 minutos

Santiago de Chile, 13 sep (EFE).- El líder de la liga chilena Coquimbo Unido continúa su marcha triunfal para acercarse aún más a su primer título de Primera División con su triunfo por 2-1 ante Ñublense, que lo dejó con 15 puntos de ventaja sobre su nuevo escolta O’Higgins que este sábado derrotó a Palestino por 2-1 para desplazarlo del segundo lugar.

Los aurinegros llegaron a 56 puntos con su undécima victoria consecutiva, conseguida ante el cuadro chillanejo que está décimo con 29 unidades, en una fecha 23 que quedará incompleta con los partidos reprogramados de Universidad de Chile y Colo Colo, que se enfrentarán este domingo en la Supercopa de Chile.

La U de Chile, que tiene dos partidos menos, jugará ante La Serena el próximo 28 de septiembre, mientras que Colo Colo completará esta fecha ante el colista Deportes Iquique, el 26 de septiembre.

O’Higgins aprovechó su duelo ante los árabes para sumar 41 puntos y colocarse provisionalmente segundo, puesto que da clasificación directa a la próxima Copa Libertadores, a la espera de que se complete la jornada a final de mes.

Con la derrota, los Baisanos cayeron hasta el quinto lugar al quedarse en 39 enteros y ser superados por Audax Italiano, que llegó a 40 para trepar hasta la tercera casilla con su triunfo por 4-3 de visita ante el penúltimo Unión Española que tiene 17 unidades.

El drástico descenso de plazas de Palestino se dio porque Universidad Católica también se impuso por 1-0 ante el decimocuarto Deportes Limache y se colocó en el cuarto puesto con los mismos puntos.

La U tendrá presión para sumar victorias en sus partidos pendientes para no descolgarse de su objetivo de perseguir el título, pues con estos resultados bajó hasta la sexta posición con 38 puntos.

Los azules jugarán ante La Serena, luego de cerrar la serie ante el peruano Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cuyo partido de vuelta se disputará el 25 de septiembre.

Colo Colo, octavo con 31 puntos, también precisa sumar luego del triunfo de Cobresal por 3-2 ante el Huachipato, que dejó a los mineros con 38 unidades y a los acereros igualados en puntos con los albos.

Unión La Calera derrotó por 1-0 a Everton, pero ambos conservaron sus posiciones en el undécimo lugar con 26 enteros y decimosegundo con 22, respectivamente. EFE

mjr/jm/car