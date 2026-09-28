Corea del Norte denuncia ante ONU una amenaza militar «sin precedentes» liderada por EEUU

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Naciones Unidas, 28 sep (EFE).- Corea del Norte denunció este lunes ante la Asamblea General de la ONU estar sufriendo una amenaza militar «sin precedentes» liderada por Estados Unidos, junto a Japón y Corea del Sur.

«La amenaza militar arriesgada de los Estados Unidos, Japón y la República de Corea no tiene precedentes y sigue rompiendo récords históricos, generando peligros, inseguridad e inestabilidad en la península coreana», declaró durante su intervención el viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Kim Son-gyong.

El representante norcoreano acusó a los tres países de haber dado forma a una alianza militar que se ha convertido en «un bloque militar agresivo» y cada vez «más ofensivo».

Según dijo, Washington «ha alentado» la ambición de Seúl por poseer submarinos nucleares y desplegar nuevas instalaciones, como drones y misiles, en la península de Corea.

«Esta inclinación militar se agrava aún más debido a la seguridad cada vez más vulnerable de nuestra región», añadió.

También criticó a Japón, al que calificó de «criminal de guerra de primera categoría» y acusó por «acelerar su rearme», lo que, dijo, genera una situación que deja «sombrías perspectivas».

En este sentido, alertó de que «el contexto político y militar global está empeorando día a día» después de que «los abusos de poder» se hayan convertido en «algo común».

Aun así, el viceministro norcoreano celebró que no ha habido ningún «conflicto físico» en la península de Corea gracias a que el índice de seguridad se mantiene «en niveles más altos que en otras regiones del planeta».

Kim Son-gyong planteó también un situación de desconfianza en el sistema multilateral, y en concreto en Naciones Unidas, y emplazó a los Estados miembros a defender el orden internacional de acuerdo con los principios de la ONU.

«Debemos abogar de forma justa y firme por el derecho y el orden. Es la única forma de defender todos estos principios, al igual que en otras partes del mundo», aseveró. EFE

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