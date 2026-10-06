Corea del Sur sospecha sobre el uso de la IA en los ataques a su sistema financiero

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La inteligencia artificial puede estar detrás de una serie de recientes ataques cibernéticos contra el sector financiero de Corea del Sur, afirmó este martes el presidente de ese país asiático, mientras la policía investiga lo sucedido.

Más de siete instituciones financieras surcoreanas, entre ellas algunos de sus bancos más grandes, han reportado filtraciones de datos de clientes durante la última semana.

La capacidad de los sistemas de IA para detectar vulnerabilidades de software hasta ahora desconocidas y hackear bancos, empresas o infraestructura gubernamental está en el centro de la atención mundial, a medida que los principales actores del sector lanzan modelos cada vez más avanzados.

«Hay indicios de que se utilizó inteligencia artificial en algunos ataques de piratería informática, lo que ha generado una considerable preocupación y ansiedad entre la población», aseguró el presidente Lee Jae Myung durante una reunión del gabinete.

«Hemos llegado a un punto en el que la IA puede facilitar (la piratería informática) incluso para quienes carecen de habilidades especiales», señaló.

Más de 68.000 personas se han visto afectadas por los ataques, según la Comisión de Servicios Financieros surcoreana.

«Con los avances en la tecnología de IA, los métodos de piratería se están volviendo cada vez más sofisticados, mientras que el alcance de los daños se está extendiendo a todos los ámbitos a una escala difícil de comparar con la del pasado», alertó Lee.

La policía informó el martes que se había iniciado una investigación a petición del mandatario.

Un funcionario del gobierno declaró a la AFP que era «muy probable» que se hubiera utilizado en los ataques Artex AI, una herramienta de prueba de seguridad de código abierto que se cree que es un sistema de IA chino.

Sin embargo, las autoridades han señalado que su uso no indica que los atacantes fueran chinos.

hs/cwl/kaf/arm/mas

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