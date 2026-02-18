CTBTO confirma que hubo dos detonaciones en 2020 en China pero no necesariamente nucleares

Viena, 18 feb (EFE).- La Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) corroboró que en junio de 2020 se registraron en el noroeste de China dos detonaciones menores, aunque no puede confirmar que se tratara de ensayos nucleares, tal y como denunció EE.UU..

«A la hora específica de las 9:18 a.m. UTC, el 22 de junio de 2020, el Sistema Internacional de Monitoreo (IMS) de la CTBTO detectó dos eventos sísmicos muy pequeños, con 12 segundos de diferencia entre ellos», explicó en un comunicado a última hora del martes el director ejecutivo de la organización, Robert Floyd.

«La localización de estos eventos se situó en las proximidades de 40,65° N; 89,22° E y 41,08° N; 89,63° E.» (en el noroeste de China), precisó el australiano, quien dirige la CTBTO, con sede en Viena.

«Actualmente, el IMS es capaz de identificar eventos compatibles con explosiones de pruebas nucleares con un rendimiento equivalente o superior a unas 500 toneladas de TNT», agregó el jefe del organismo, que utiliza sensores sísmicos para detectar explosiones nucleares.

«Estos dos eventos estuvieron muy por debajo de ese nivel. Como resultado, con estos datos por sí solos no es posible evaluar con certeza la causa de esos eventos», explicó Floyd.

«Los mecanismos de verificación que podrían abordar reclamaciones disputadas o explosiones de menor magnitud están previstos en el Tratado, pero solo pueden utilizarse una vez que el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares entre en vigor», concluyó.

El Tratado de la CTBTO, firmado desde 1996 por casi todos los países del mundo, aún no ha entrado oficialmente en vigor, ante la falta de ratificación por parte de una serie de países con programas nucleares relevantes, entre ellos, Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Israel, Egipto, India, Pakistán y Corea del Norte.

Si bien no ha entrado en vigor, la CTBTO cuenta con un sistema de monitoreo (IMS, por sus siglas en inglés) con más de 300 estaciones repartidas por todo el mundo, capaces de percibir cualquier detonación nuclear.

El secretario de Estado adjunto de EE.UU. para el control de armas y la no proliferación, Christopher Yeaw, acusó durante un acto este martes a China de haber recurrido a técnicas de «desacoplamiento», como detonar dispositivos a gran profundidad bajo tierra, para que no lo detectaran los sistemas de vigilancia internacionales.

Yeaw advirtió de que, ante esa presunta prueba nuclear de China, el Gobierno del presidente Donald Trump podría retomar sus pruebas atómicas por primera vez en tres décadas, para no quedar en «desventaja». EFE

