Cuatro artistas guatemaltecos estarán presentes en la Bienal de Venecia

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Ciudad de Guatemala, 5 may (EFE).- Guatemala contará con la presencia de cuatro artistas en la 61ª edición de la Bienal de Venecia 2026, con Ana Lorena Núñez, Elsie Wunderlich, Jorge Chavarría y Juan Navichoc, que representarán al país centroamericano con la exposición ‘Las Invisibles’.

La muestra se integrará en el evento internacional que, bajo la dirección de la curadora camerunesa Koyo Kouoh, reunirá a 110 creadores bajo el título ‘In Minor Keys’ entre mayo y noviembre de 2026.

Las obras que integran la delegación guatemalteca se inscriben en las artes plásticas y visuales, abarcando desde la pintura tradicional hasta el ensamblaje contemporáneo.

Núñez presentará piezas de técnica híbrida que fusionan el collage y la impresión digital con el uso de objetos encontrados, creando composiciones figurativas que rescatan la memoria y la identidad femenina.

Esta artista ha expuesto en espacios como el Museo Nacional de Arte en La Antigua (MUNAG) y en pantallas de Times Square, buscando visibilizar narrativas silenciosas a través de recuerdos fragmentados.

«Para mí, el arte ha sido una forma de volver a casa. Hoy, mi trabajo se ha convertido en mi lugar seguro, un espacio al que siempre puedo regresar», afirmó Núñez en un comunicado sobre la esencia emocional de su práctica artística.

Por su parte, la propuesta de Wunderlich se decanta por la abstracción poética, donde el color y la forma física buscan construir atmósferas contemplativas.

Mientras que las obras de Chavarría y Navichoc exploran el territorio y la cultura a través de representaciones simbólicas y procesos de creación vinculados a las experiencias comunitarias indígenas contemporáneas.

El pabellón de Guatemala, curado por la guatemalteca Cecilia Santamarina y la italiana Stefania Pieralice, refleja la diversidad de lenguajes del arte actual en el país, que busca fortalecer su proyección en circuitos globales de alta visibilidad. EFE

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