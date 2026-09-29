Cuatro fallecidos en Bangkok por las inundaciones elevan a 23 el saldo mortal en Tailandia

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Cuatro personas murieron en Bangkok por las inundaciones causadas por fuertes aguaceros, anunció este martes el gobierno, lo que elevó a 23 el saldo mortal en toda Tailandia desde mediados de septiembre.

Unas 700.000 personas han sido afectadas por las inundaciones en la capital, según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DPMD), que dio también la cifra de muertos.

Partes de Bangkok permanecieron cubiertas de agua tres días después de que las autoridades locales declararon situación de desastre tras casi 48 horas de lluvia continua.

Las escuelas permanecieron cerradas por segundo día y casi 7.000 personas se instalaron en más de 230 albergues en la ciudad, según el gobierno de Bangkok.

El DPMD dijo que 29 de las 77 provincias de Tailandia sufrieron inundaciones.

Cuatro personas fallecieron en Bangkok, ocho en la provincia de Samut Prakan, aledaña a la capital, y seis en Sa Kaeo, en el este, agregó el organismo.

Las restantes muertes ocurrieron en las provincias de Chanthaburi, Ayutthaya y Saraburi.

Septiembre suele ser el mes más lluvioso de Tailandia, y muchos pobladores de Bangkok comentaron que el de 2026 pareció peor que en años previos.

La capital fue construida sobre pantanos drenados y está cruzada por una red de canales, muchos de los cuales se inundaron por las lluvias.

Las estaciones de bombeo han operado a plena capacidad durante varios días, pero el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, señaló el domingo que podría tardar «hasta una semana» para que las aguas sean totalmente drenadas.

Científicos han advertido que la intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos aumentarán al acelerarse el calentamiento debido a las emisiones de combustibles fósiles.

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