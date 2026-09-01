Cuba inicia un curso escolar «ajustado» a la crisis y al “sobresfuerzo” de las familias

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La Habana, 1 sep (EFE).- Alrededor de 1,4 millones de estudiantes regresaron este martes a las aulas en Cuba, en medio de la crisis energética y económica, que marcará un período lectivo excepcional.

El Gobierno cubano celebró la fecha con un acto en La Habana en un intento por sostener una de las consideradas “conquistas” de la revolución en la isla.

La gala cultural tuvo lugar en la céntrica avenida del Prado en La Habana Vieja, mientras que el parque homónimo sirvió de espacio para que decenas de niños de todos los niveles educativos participaran en la ceremonia con demostraciones de práctica de deportes, eventos científicos o campamentos de exploradores.

En primera fila estaba el presidente cubano, Migual Díaz-Canel, junto a otras autoridades del Partido Comunista de Cuba (único legal) y el Gobierno.

El mandatario no pronunció ningún discurso, aunque recalcó en redes sociales la importancia de que los “estudiantes inicien hoy otro curso escolar que el imperio (EE.UU.) pretendió impedir con su plan de asfixia”.

“Protección social es sostener, en medio del bloqueo energético, las conquistas de la Revolución Cubana”, señaló Díaz-Canel, al referirse a la educación, uno de los sectores priorizados en la isla con el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, liderada por Fidel Castro (1926-2016), pero que actualmente atraviesa la misma crisis que el resto de sectores en la isla.

Características «ajustadas»

La ministra de Educación, Naima Trujillo, recalcó por su parte que este curso será “diferente” pero el aspecto “común” para todo el país seguirán siendo “las aspiraciones formativas” de los estudiantes.

Puntualizó nuevamente que en la isla todas las instituciones tendrán características propias “ajustadas a la situación del transporte, alimentación y energía de cada localidad”, debido a la crisis energética que sufre la isla en los últimos años y agravada por el bloqueo petrolero que Estados Unidos inició en enero.

La pasada semana, la ministra ofreció datos de la coyuntura en una comparecencia de prensa. Aunque aseguró que se logrará cumplir con el material escolar y la alimentación, solo hay una cobertura del 73 % de los docentes; y tan solo una cobertura del 12 % en los uniformes de primaria y “un poquito menos en secundaria”, por lo que aseguró que habría más «flexibilización» en las exigencias.

Para madres como la habanera Meilyn Tejeda, cuyo hijo comenzará el primer grado de la primaria, el inicio del curso escolar ha sido “difícil” por la “situación bien complicada» y ha supuesto un “sobresfuerzo enorme”, dijo en conversación con EFE .

Sin embargo, reconoce que “los niños están emocionados por el inicio del curso”, aunque mantiene cierta incertidumbre: “veremos ahora, en el trayecto del curso cómo les va y las condiciones cómo se manifiestan”.

Expectativa en medio de la policrisis que vive la isla con apagones, inflación, problemas en el suministro de agua y falta de transporte, entre otros. Dificultades para la vida cotidiana que, por supuesto, también terminan por afectar a la educación.

Sin embargo, desde el Gobierno se mantiene como premisa sostener el aprendizaje para que toda una generación no quede sin “ser educada” en “las mejores condiciones posibles”. EFE

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