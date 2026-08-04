Cuba restaura el Sistema Eléctrico Nacional tras dos apagones totales consecutivos

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La Habana, 4 ago (EFE).- Cuba restableció este martes el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras el doble apagón nacional que sufrió durante 36 horas en los últimos tres días, según informó la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

«Restablecido el Sistema Electroenergético Nacional y en línea la Unidad 8 de la CTE Máximo Gómez», indicó la UNE en redes sociales poco antes del mediodía, después de haber reportado que el SEN ya se encontraba interconectado desde Pinar del Río, en el oeste de la isla, hasta Holguín (este), y que también se había incorporado la provincia Santiago de Cuba (este).

El pasado domingo, a las 22:43 hora local (02:43 GMT del lunes), había ocurrido la sexta desconexión total del SEN, y en la tarde del lunes, horas después de haber comenzado el proceso de recuperación, ocurrió una nueva caída atribuida por la UNE a «eventos meteorológicos» que provocaron afectaciones sobre la red eléctrica.

A partir de entonces recomenzó el proceso gradual de restauración del SEN, lo que no quiere decir que todos los usuarios cuenten ya con el servicio de electricidad.

Esta mañana en La Habana, se había recuperado la corriente en 108 circuitos de distribución de un total de 286, que benefician a 325.785 clientes ( el 38 % de la ciudad) del total de 862.732 registrados, y también a 40 hospitales, así como otros servicios como el abastecimiento de agua y los centros de elaboración de alimentos.

Cuba ha sufrido doce apagones nacionales en dos años de una crisis energética total causada, en parte, por la obsolescencia de su sistema eléctrico y agravada por el bloqueo petrolero que aplica el Gobierno de Estados Unidos a la isla desde enero, que ha cortado completamente las importaciones de crudo de Cuba.

En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana, y en julio se sumaron otros tres en apenas ocho días.

Cada colapso nacional de estos últimos meses ha dejado sin corriente a la mayoría de los nueve millones de habitantes de la isla.

La grave situación energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal, que se estima se va a contraer al menos un 6,5 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos). EFE

rmo/pcc