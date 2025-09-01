Cuba tilda de «irracional» el despliegue militar de EEUU en el mar Caribe

La Habana, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Cuba tildó este lunes de «irracional y agresiva arremetida» el despliegue militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, a su juicio «una grave amenaza a la paz y a la seguridad regionales».

El viceministro primero de Relaciones Exteriores de la isla, Gerardo Peñalver Portal, expresó preocupación por «la magnitud desproporcionada» de efectivos, técnicas militares y medios navales, incluyendo un submarino nuclear, empleados por EE.UU., al intervenir en la reunión virtual de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre esa situación.

Asimismo afirmó que la CELAC «tiene la obligación de exigir el cese inmediato» de esta «peligrosa ofensiva» estadounidense, que considera que atenta contra la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por ese mecanismo de concertación e integración regional en 2014.

«La respuesta a las problemáticas de la región, como el tráfico ilícito de drogas, requiere la actuación conjunta y coordinada de los Estados miembros (de la CELAC), basada en el diálogo, la no injerencia en los asuntos internos, la cooperación, la solidaridad y el respeto a la soberanía», señaló.

Además consideró como un «pretexto absurdo que carece de fundamento» la acusación de Washington al Gobierno de Venezuela de haberse asociado con organizaciones criminales de tráfico ilícito de drogas.

«Olvida el Gobierno estadounidense que su propia Agencia para el Control de Drogas (DEA), no menciona en su informe de 2025 al Gobierno venezolano entre los autores o facilitadores de operaciones de tráfico de drogas, que amenazan su territorio nacional», añadió.

Peñalver acusó a EE.UU, de intentar erigirse en «guardián» de la región con su despliegue de fuerzas navales «disfrazado de operaciones antidrogas» y desviar la atención de que «es, en ese país, donde están las mayores redes de estímulo al consumo, distribución y tráfico de drogas».

La CELAC, creada en 2010, está integrada por 33 países de América Latina y el Caribe, y funciona como un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Su objetivo es fortalecer la integración regional y avanzar en consensos comunes sin la participación de Estados Unidos ni Canadá.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que espera que se convoque «lo más pronto posible» una cumbre presidencial de la CELAC para denunciar los «planes de agresión militar» de EE.UU. por desplegar buques cerca de las costas de su país. EFE

