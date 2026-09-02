Cuerpo pide «prudencia» a falta de ver informe policial sobre papel de Marruecos en Ceuta

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Bruselas 2 sep (EFE).– El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo este miércoles que no conocía el contenido ni la existencia del informe de la Policía Nacional que, según la información publicada por el diario digital El Español, apunta a que gendarmes marroquíes guiaron a migrantes hacia Ceuta, por lo que instó a la «prudencia».

«No tengo conocimiento del contenido y hasta hoy de la existencia de ese informe, por lo cual esperemos a saber cuál es ese contenido antes de comentarlo», dijo Cuerpo en declaraciones a la prensa enBruselas, donde participó en la conferencia anual del centro deestudios Bruegel.

Añadió que, una vez se conozca el «detalle» del documento, el Gobierno podrá hacer «una valoración más en profundidad del contenido del mismo» y recordó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya ha pedido información al respecto.

Grande-Marlaska se ha dirigido esta madrugada por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para saber, «de ser cierto», desde cuándo disponía la Policía Nacional la información que ha publicado El Español.

Según ese diario, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha informado a la Magistrada Tardón que la «invasión» (sic) de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio».

Por otro lado, el vicepresidente primero señaló que lo defendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuanto a la posible involucración de actores extranjeros en la crisis, «va en la misma línea» que lo que ha apuntado la Comisión Europea.

Ambos «van en la misma línea» al señalar «la importancia que tiene la actuación de cierto tipo de actores a través de las redes sociales a la hora de aumentar, en este caso, la difusión de ladesinformación en base a unos intereses preconcebidos», dijo.

«Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que este tipo de partidas o este tipo de guerras se juegan también en ese ámbito, en el ámbito de las redes sociales y de la ciberseguridad y, por lo tanto, es un elemento al que hay que prestar atención y que yo creo que es incontestable», señaló.

Preguntado el lunes en una entrevista en la cadena SER respecto al papel de otros países en esta crisis, el presidente del Gobierno apuntó a que la política exterior «valiente» de España puede haber motivado movimientos de países como Rusia o Israel para desestabilizar a través de bulos y desinformación en el ámbito de los movimientos migratorios.

El martes, el Servicio de Acción Exterior de la UE dijo que, si bien ha identificado «intentos por parte de Rusia de sacar partido» a la crisis en Ceuta, no disponen de pruebas que demuestren que la entrada masiva de decenas de miles de migrantes a finales de julio «fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros».

Cuerpo incidió, por otro lado, en que se están haciendo «progresos» para abordar la crisis con la aprobación ayer en Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley de ayudas para Ceuta con el fin de que la economía y ciudadanos de la Ciudad Autónoma puedan volver «lo más rápido posible a la normalidad que tenían antes del 30 de julio». EFE

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(foto)(vídeo)