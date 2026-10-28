Danilo renueva con el Flamengo hasta 2027

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São Paulo, 28 oct (EFE).- El defensa brasileño Danilo, exjugador del Real Madrid y del Manchester City, firmó este miércoles la renovación de su contrato con el Flamengo hasta diciembre de 2027, informó este miércoles el club de Río de Janeiro.

«Quiero más títulos, victorias y goles importantes: esos son los objetivos, sin duda. Mucho trabajo, mucha preparación. La historia del Flamengo no exige nada diferente de mucha dedicación, mucha resiliencia y, obviamente, títulos», dijo el zaguero en una nota.

El contrato de Danilo con el ‘Mengão’ terminaba a final de año, por lo que lo ha ampliado por una temporada más. En agosto pasado, el lateral reconvertido a central anticipó que pretende retirarse justamente a finales de 2027, cuando finaliza su nuevo vínculo con el cuadro carioca.

Desde su debut, el 2 de febrero de 2025, Danilo ha jugado 57 partidos con la camiseta rojinegra, en los que ha marcado seis goles y repartido dos asistencias.

El más especial de todos fue el tanto que le dio al ‘Fla’ su cuarta Copa Libertadores, en la final de Lima contra el Palmeiras, en 2025.

Al firmar su nuevo contrato, Danilo aseguró tener la sensación del «deber cumplido».

«El objetivo era ganar títulos importantes, enriquecer aún más la historia del Flamengo con trofeos. Creo que, hasta ahora, la sensación es la del deber cumplido, por haber conseguido ayudar al Flamengo a ampliar su palmarés con títulos de gran relevancia en el fútbol mundial», añadió.

El jugador de Bicas, hoy con 35 años, inició su carrera profesional en el América Mineiro.

En 2010, fichó por el Santos, con el que conquistó la Copa Libertadores al lado de Neymar en 2011. En Europa, pasó primero por el Oporto y después por el Real Madrid.

En 2017, recaló en el Manchester City para luego poner punto final a su paso por el Viejo Continente en la Juventus de Turín y unirse a las filas del Flamengo, el equipo más popular de Brasil. EFE

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