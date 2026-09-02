De la Espriella afirma que la paz se construye «con la fuerza de las armas y las leyes»

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Bogotá, 2 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este miércoles que «la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República» y ratificó que derrotará al crimen sin diálogo, ya sea «por la razón o por la fuerza».

De la Espriella hizo estas declaraciones en la inauguración de la Reunión de Alcaldes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un encuentro que se celebra entre Bogotá y Barranquilla, desde este miércoles y hasta el viernes.

El presidente criticó asimismo al Gobierno previo, encabezado por Gustavo Petro (2022-2026), al que acusó de ser «complaciente con el terrorismo» y haber normalizado la violencia, «una de las derrotas más graves que puede sufrir una sociedad». EFE

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