De la Espriella anuncia acuerdo con aseguradoras para pagos a damnificados por terremoto

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Bogotá, 19 ago (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles las medidas acordadas con el sector asegurador para acelerar el pago de las pólizas y facilitar la entrega de ayudas a los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que deja hasta el momento 314 muertos.

Tras una reunión con representantes de las compañías de seguros, el mandatario aseguró que el Gobierno cruzará la información oficial con las bases de datos de las aseguradoras para agilizar tanto las indemnizaciones como la asignación de subsidios estatales.

«Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados», afirmó De la Espriella en una declaración desde la nueva sede presidencial, el Palacio San Carlos en Bogotá.

El mandatario aclaró que los afectados disponen de «dos años para presentar las solicitudes ante las compañías aseguradoras» y desmintió versiones que advertían sobre un plazo de apenas dos días.

Asimismo, anunció que los procesos relacionados con viviendas ubicadas en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 (clase media y baja), una clasificación colombiana que agrupa a los hogares de menores ingresos, y las viviendas de interés social «tendrán atención prioritaria».

Sin embargo, aseguró que la medida no implicará la exclusión del resto de los asegurados.

Otra de las decisiones anunciadas establece que, cuando una vivienda o una copropiedad cuente con pólizas emitidas por diferentes compañías, serán las propias aseguradoras las encargadas de coordinar la atención y definir los procedimientos correspondientes.

«No podemos trasladarle al ciudadano la carga de resolver trámites entre compañías mientras enfrenta las consecuencias de una tragedia como esta», añadió el mandatario.

La reunión con las aseguradoras se produjo el mismo día en que De la Espriella liderará su primer consejo de ministros en el que firmará el decreto de la emergencia económica, que fue anunciado la semana pasada, para atender las consecuencias del terremoto.

Datos actualizados de la emergencia

Según el balance presentado por el mandatario con corte al mediodía de este miércoles, la emergencia deja 314 personas fallecidas, aunque el Instituto de Medicina Legal (IML) confirma que ha recibido 319 cuerpos e identificado al mismo número que anunció De la Espriella.

El terremoto, según el mandatario, afectó a 15 departamentos y 471 municipios del país en los que hay 262.154 personas damnificadas, agrupadas en 147.464 familias, mientras que 4.437 personas han resultado heridas y otras 262 permanecen desaparecidas.

Los daños materiales también son significativos porque se contabilizan 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5.809 inmuebles con daños estructurales.

Además, 3.470 centros educativos y 352 centros de salud presentan afectaciones, mientras que los daños en la infraestructura incluyen 449 vías, 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales, 105 acueductos y cinco aeropuertos.

El terremoto tuvo su epicentro el pasado 10 de agosto en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y es considerado una de las mayores tragedias naturales registradas en el país en las últimas décadas. EFE

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