De la Espriella asume Presidencia de Colombia en acto con matiz religioso y poco protocolo

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Jorge Gil Ángel

Cali (Colombia), 7 ago (EFE).- El abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella asumió este viernes la Presidencia de Colombia en un acto en el que rompió las formas y el protocolo con invocaciones de algunos líderes religiosos y del que se retiró poco después de recibir la banda presidencial para trasladarse a un batallón donde pronunció su primer discurso.

De la Espriella, de 48 años, ya había mostrado su deseo de salir de la tradición al trasladar la investidura del Capitolio en Bogotá a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, como una forma de descentralizar el Gobierno y acabó materializando otra aspiración suya, la de dar su primer discurso como presidente ante las Fuerzas Militares, como una forma de «rendirles un homenaje».

La sesión de investidura, celebrada en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, se prolongó por cuatro horas y media porque los invitados especiales, entre ellos el rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos, pasaron uno por uno por la alfombra roja, como en el mundo del espectáculo, antes de ingresar en el recinto.

«Hoy es un gran día para la democracia, Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la ‘Patria Milagro'», dijo De la Espriella, al lado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y de sus cuatro hijos, a los periodistas que lo esperaban en la entrada.

Después de jurar y prometer cumplir la Constitución y la ley, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, le impuso la banda presidencial, siguiendo el ritual de las democracias, a lo que siguió una inédita intervención de líderes religiosos.

Señalada en el programa como acto de «invocación y alabanza», esta parte ocupó un espacio considerable en la investidura, y comenzó con un momento de espiritualidad con las luces apagadas en el que la cantante Maía interpretó el ‘Hallelujah’, del canadiense Leonard Cohen, con un reflector iluminando la imagen de la Virgen de Fátima.

Luego fue el turno de la oración del rabino David Michaan, quien recurrió a pasajes del Antiguo Testamento para pedir al «Eterno» que conceda al nuevo presidente sabiduría, fortaleza, humildad y valentía para ejercer el cargo y concluyó con un «Viva Colombia y viva Israel», en referencia a uno de los principales aliados en política exterior del nuevo presidente.

También intervinieron el pastor evangélico Eduardo Cañas Estrada y el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), monseñor Francisco Múnera, que transmitió deseos de «bienestar y bendiciones» y un mensaje de «unidad para toda la nación», cuya Constitución define como Estado laico.

Mientras continuaban las intervenciones religiosas, el mandatario salió del auditorio para dirigirse al Cantón Militar Pichincha donde pronunció ante la tropa su primer discurso como Presidente de Colombia, mientras sus invitados lo seguían en las pantallas del auditorio.

Giro en la política de seguridad

Ante los militares, De la Espriella anunció, como prometió en campaña, que dará un giro en la política de seguridad y lucha contra las drogas, al afirmar que se acabó la vía del diálogo con los grupos armados ilegales.

«Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad», afirmó y agregó que «la opción del diálogo está completamente agotada», en referencia a las negociaciones de paz con grupos guerrilleros y bandas criminales de varios de sus antecesores.

En esa línea, aseguró que durante su mandato volverán las fumigaciones contra los cultivos ilícitos y defendió el uso de herbicidas que, según dijo, no afectarán la salud humana ni el medio ambiente.

El nuevo presidente también afirmó que su Gobierno construirá «megacárceles» destinadas a quienes representen una mayor amenaza para la seguridad de los colombianos y advirtió a los integrantes de las bandas criminales y del narcotráfico que tendrán dos caminos: «someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública».

El mandatario señaló además que llevará a cabo un plan económico basado en la austeridad, la atracción de inversión y el aprovechamiento de los recursos naturales, con el que busca recuperar la confianza en el país y hacer de Colombia un destino «seguro y rentable».

«Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo», afirmó.

A unos seis kilómetros de la Arena USC, donde De la Espriella fue investido, centenares de opositores se concentraron en Puerto Resistencia, epicentro de las protestas del estallido social de 2021, para una manifestación pacífica.

Tan inusual como el desarrollo de la ceremonia fue que la jornada transcurrió en total paz, sin ataques de grupos guerrilleros o bandas criminales que cada cuatro años suelen intensificar sus acciones armadas en esta fecha para mostrar su poder al nuevo presidente.

Una vez finalizados los actos, De la Espriella nombró oficialmente a sus 18 ministros con los cuales tendrá este sábado su primera reunión de trabajo para tomar decisiones sobre los asuntos más apremiantes del país y comenzar la construcción de su programa de Gobierno, que ha denominado «Patria Milagro». EFE

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