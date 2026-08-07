De la Espriella busca «derrotar sin tregua al narcoterrorismo» en Colombia

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Cali (Colombia), 7 ago (EFE).- El nuevo presidente ultraderechista de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este viernes que con su llegada al poder el Gobierno atacará «sin tregua, al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia».

«Los invito a todos a que nos constituyamos en permanentes ‘defensores de la patria’, porque ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y de la libertad», afirmó en su primer discurso como mandatario, pronunciado en el Cantón Militar Pichincha de Cali. EFE

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