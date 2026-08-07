De la Espriella promete corregir «decisiones equivocadas» en sistema de salud colombiano

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Cali (Colombia), 7 ago (EFE).- El presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció este viernes durante su primer discurso como mandatario que corregirá «las decisiones equivocadas» que llevaron a una crisis del sistema de salud y que tiene la voluntad de mejorar «lo que sea necesario» para garantizar el bienestar de la población.

En su intervención, pronunciada en el Cantón Militar Pichincha de Cali, principal ciudad del suroeste del país, afirmó que la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano cambiará en su Gobierno, para lo cual anunció en días previos un plan de choque que busca agilizar las citas y la entrega de medicamentos.

«Cuando una persona muere esperando una cirugía o un adulto mayor espera meses por su medicación, no estamos ante una crisis sino ante un drama profundamente humano», aseguró. EFE

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