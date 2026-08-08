De la Espriella recibe honores militares y reconocimiento como comandante supremo

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Cali (Colombia), 7 ago (EFE).- El nuevo presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, recibió este viernes honores militares y el reconocimiento como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, al concluir su discurso de investidura en el Batallón Pichincha de la ciudad de Cali.

De la Espriella, abogado de 48 años y defensor del estamento castrense, pasó revista a la tropa al ritmo de marchas militares y luego guardó un minuto de silencio junto con los jefes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía en memoria de los caídos en combate. EFE

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