De la Espriella recibe honores militares y reconocimiento como comandante supremo

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Cali (Colombia), 7 ago (EFE).- El nuevo presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, recibió este viernes honores militares y el reconocimiento como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, al concluir su discurso de investidura en el Batallón Pichincha de la ciudad de Cali.

De la Espriella, abogado de 48 años y defensor del estamento castrense, pasó revista a la tropa al ritmo de marchas militares y luego guardó un minuto de silencio junto con los jefes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía en memoria de los caídos en combate.

La ceremonia continúo con la intervención del monseñor José Roberto Ospina, miembro del obispado castrense de Colombia, que durante su discurso elevó plegarias por el nuevo mandatario colombiano y su compañero de fórmula, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

«Virgen María Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia, cubre con tu mano y tu tierno amor a todos tus hijos predilectos colombianos», aseguró el prelado.

Pese a su cercanía con el estamento militar, al nuevo mandatario colombiano se le vio descoordinado durante su primera marcha militar en la que estuvo acompañado por el ministro de Defensa designado, general retirado Jorge Eduardo Mora, y los comandantes salientes de las fuerzas armadas.

Durante su campaña a la Presidencia, De la Espriella desarrolló un discurso marcado por simbologías cercanas a las Fuerzas Militares como el típico saludo con la mano derecha en la frente y la frase «firmes por la patria».

Tras el saludo militar se dio por concluida la ceremonia de investidura de De la Espriella, que tuvo una duración de cuatro horas y media.

Se tiene previsto que el nuevo mandatario lidere en Cali un consejo de seguridad en las próximas horas donde anuncie medidas para hacerle frente a los problemas de orden público en el suroeste de Colombia, donde operan entre otros grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, y bandas ligadas al narcotráfico. EFE

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