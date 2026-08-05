De la Espriella se retirará de la iniciativa china de la Ruta de la Seda, dice EE.UU.

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Washington, 5 ago (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espirella, comunicó a Estados Unidos su «compromiso» de retirarse de la iniciativa de la Ruta de la Seda que impulsa China, aseguró este miércoles Nate Morris, nominado a embajador estadounidense en Bogotá.

«Todas las naciones tienen que tomar una decisión, si es Estados Unidos o China, con quien quieren hacer negocios», declaró Morris, nominado por el presidente, Donald Trump, durante una audiencia en el Senado estadounidense.

El Gobierno colombiano del presidente saliente, el izquierdista Gustavo Petro, firmó en mayo de 2025 un memorando con China para adherirse a la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, una declaración de intenciones para ampliar la cooperación con Pekín en áreas como infraestructura, comercio, inversiones y tecnologías.

Según Morris, el ultraderechista De la Espriella, quien será investido este viernes, le ha expresado su «compromiso» de romper ese memorandum.

Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales ante el izquierdista Iván Cepeda tras una campaña electoral en la que contó con el respaldo público de Trump.

El próximo presidente colombiano ha prometido alinearse con Washington tras los años de tensión del mandato de Petro, quien ha mantenido una complicada relación con Trump, marcada por los ataques entre ambos, incluidas sanciones contra el presidente colombiano.

El Gobierno de Trump tiene como objetivo consolidar su influencia en Latinoamérica y frenar el avance de la presencia china en la región, propósito con el que presionó a Panamá para que no renovara el memorando de la Ruta de la Seda con China. EFE

er/psh