Decenas de miles de manifestantes protestan contra vertido de desechos en Croacia

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Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Zagreb contra miles de toneladas de desechos peligrosos vertidos ilegalmente en una de las regiones más preservadas de Croacia.

Al comienzo de 2025, alrededor de 35.000 toneladas de desechos, incluidos electrónicos y médicos, fueron descubiertos en la región de Lika, conocida por sus bosques y ríos, y que alberga parques nacionales así como la cadena montañosa más larga del país.

Las autoridades investigan actualmente a diez personas y cuatro empresas sospechosas de haber importado residuos de Eslovenia, Italia y Alemania, y de haberlos vertido o enterrado ilegalmente junto a desechos médicos croatas en Gospic.

En agosto, la fiscalía publicó un informe que confirma la contaminación de los suelos en Gospic y alertó de que estos desechos representan un «riesgo significativo para el medio ambiente y la salud pública».

Con todo, según las autoridades sanitarias, el agua de Gospic sigue siendo potable.

El sábado, decenas de miles de personas salieron a las calles del centro de Zagreb para una marcha apoyada por el presidente Zoran Milanovic, la oposición y numerosas personalidades públicas y oenegés.

«Quiero una Croacia hermosa, limpia y sana para mis hijos, donde puedan beber agua de cualquier grifo del país», declaró a la AFP Katarina Kenda, quien participó en la protesta con sus tres hijos.

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