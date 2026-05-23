Decenas de miles se manifiestan en Belgrado contra el Gobierno de Aleksandar Vucic

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Zagreb, 23 may (EFE).- Decenas de miles de estudiantes y ciudadanos de Serbia se congregaron este sábado en el centro de Belgrado para protestar contra el gobierno del país, encabezado por el presidente, el nacionalista populista Aleksandar Vucic, y exigir elecciones anticipadas.

Mientras la policía cifró en unas 34.300 personas el número de manifestantes, la ONG Archivo de reuniones públicas, especializada en este tipo de evaluaciones, estimó que los congregados reunidos hoy en la plaza céntrica ‘Slavija’ de la capital serbia «ha sobrepasado sin duda la cifra de 100.000 personas».

Los manifestantes llegaron de todas las partes del país a pesar de que las autoridades pararon todos los trenes esta madrugada, al igual que en ocasiones anteriores, por lo que la medida no sorprendió a la población.

«Esta tarde nos hemos reunido aquí por la injusticia, por las mentiras, por el terror. ¡Nos hemos reunido por la libertad!», declaró en la manifestación la estudiante de psicología Elena, aplaudida por los participantes de la protestas televisada en directo.

«Nos hemos reunido por las 16 personas que fueron asesinados por la corrupción» sin que nadie haya rendido cuentas por lo sucedido, añadió refiriéndose a las víctimas del derrumbe de la marquesina de la estación de tren de Novi Sad en nembre de 2024, poco después de que el edificio hubiese sido renovado.

El siniestro desató la mayor oleada de protestas de ciudadanos, que atribuyen el suceso a la corrupción y la falta de transparencia, y ante la evidente impunidad de los responsables piden la dimisión del Gobierno y la celebración de elecciones anticipadas.

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, llamó en la víspera a las autoridades serbias a respetar los derechos humanos de los manifestantes en la protesta de hoy.

Según informó la emisora N1, O’Flaherty denunció que numerosos informes documentaron el uso excesivo de la fuerza y ​​la violencia policial y la detención de manifestantes pacíficos en ocasiones anteriores, así como el trato humillante que sufrieron durante la detención, fundamentadas en una conducta policial inaceptable que no es investigada ni procesada.

La protesta estudiantil transcurrió sin mayores incidentes, aunque al dispersarse los manifestantes se produjeron algunos enfrentamientos con policías antidisturbios que se habían concentrado en ciertas partes del centro. EFE

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