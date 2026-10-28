Declaran culpable a una estadounidense por recibir entrenamiento militar del EI

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Una estadounidense de 27 años fue declarada culpable el martes en Nueva York por haberse entrenado para combatir en la organización yihadista Estado Islámico (EI) en Siria, anunció la fiscalía en un comunicado.

Halima Salman fue una de las cientos de mujeres que terminaron en territorio controlado por el EI, casadas con combatientes yihadistas, y luego capturadas y detenidas.

«El EI ha arrasado Siria y sembrado el caos en todo el mundo; nuestra oficina seguirá procesando judicialmente a quienes hayan apoyado su reinado asesino», declaró el fiscal federal Joseph Nocella, citado en el comunicado.

Según una fuente judicial, es la primera vez que una estadounidense es juzgada en el país por una acusación de este tipo.

Otra estadounidense que comandaba un batallón del EI fue condenada en Estados Unidos en 2022, pero no llegó a juicio porque se declaró culpable.

Halima tenía 17 años cuando en 2016 se trasladó, junto con sus padres y ocho hermanos, a una zona controlada por el EI en territorio sirio.

Se casó con un combatiente de la organización y, a partir de los 18 años, fue entrenada y armada antes de incorporarse a un batallón del EI, según el acta de acusación.

No fue procesada por haber participado en combates, sino por haber «recibido un entrenamiento de tipo militar de una organización terrorista extranjera», delito castigado con hasta 10 años de prisión. Su condena se dictará en una fecha posterior.

En 2019, ella y varios miembros de su familia fueron capturados por combatientes sirios y detenidos durante varios años en un campo.

Fue repatriada a Estados Unidos en 2024, e inmediatamente detenida a su llegada a suelo estadounidense.

Su abogado, Samuel Jacobson, argumentó que Salman era ante todo «víctima de la decisión (del marido de su madre) de llevarla, cuando aún era menor, al territorio del Estado Islámico en Siria». Según Jacobson, su matrimonio también fue concertado.

Aunque cientos de estadounidenses intentaron unirse al EI, solo 83 lograron efectivamente llegar a Irak o Siria e integrarse en la organización, según un informe publicado en 2022 por la Universidad George Washington.

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