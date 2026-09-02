Demanda acusa al Gobierno Trump de presionar a estados para investigar votantes

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Los Ángeles (EE.UU.), 2 sep (EFE).- Una coalición de grupos defensores del derecho al voto presentó este miércoles una demanda federal contra los supuestos actos de intimidación de votantes del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, especialmente los naturalizados, y sus alegatos de que miles de no ciudadanos están registrados para no votar.

La demanda presentada en nombre de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla, por sus siglas en inglés) y un ciudadano naturalizado —que también es votante registrado- alegó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha estado presionando a los funcionarios estatales a investigar a los votantes, basándose en datos incorrectos.

Chad W.Dum, director legal del Proyecto por el Derecho al Voto de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), que representa a los demandantes que la querella legal busca impugnar una solicitud del Ejecutivo estadounidense para que se investiguen votantes incluidos en unas listas, que incluyen datos incorrectos.

“Se ha pedido investigar a fondo a los votantes y a los funcionarios electorales que pudieron haber participado en el registro de dichos votantes, y los sometan al temor de un proceso penal, e incluso a la posibilidad de cárcel y multas”, indicó en una conferencia de prensa el abogado.

Según la Casa Blanca, más de 278.000 personas que no son ciudadanas están registradas para votar a nivel nacional; dicha cifra incluye a 190.000 personas en California. “Eso es absolutamente falso”, sostuvo Dum.

La querella legal también busca disipar cualquier mito sobre personas no ciudadanas que se registran para votar o que efectivamente emiten un voto que será contabilizado.

Por su parte, Pedro Trujillo, un ciudadano naturalizado que hace parte de la demanda, dijo que no se puede permitir que la Administración Trump siembre dudas sobre la legitimidad de los votantes. «Digo no a los ‘ciudadanos de segunda clase’. Digo no a los votos de segunda clase. Todo ciudadano merece tener la misma voz en nuestra democracia”, añadió.

El exsecretario de Salud y Servicios Humanos y candidato demócrata a la gobernación de California Xavier Becerra también hace parte de los abogados que representan a los demandantes.

Desde que perdió las elecciones contra Joe Biden en 2020, el presidente Trump ha utilizado la antigua retórica republicana sobre el fraude electoral para emitir una serie de medidas que transformarían drásticamente la manera como se llevan a cabo las elecciones en el país. EFE

amv/seo