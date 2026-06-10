Demandan al rapero Diddy por agredir sexualmente a un actor infantil en 2007

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Nueva York, 10 jun (EFE).- El rapero estadounidense Sean Combs, conocido como Diddy y que el año pasado fue condenado por delitos relacionados con la prostitución, ha vuelto a ser demandado, esta vez por agredir sexualmente a un antiguo actor infantil en 2007.

La víctima presentó la querella de manera anónima en un tribunal de California, y en ella acusa al artista de agredirle sexualmente durante un evento de ‘networking’ (para hacer contactos) en Hollywood Hills (Los Ángeles), según ABC News, que ha tenido acceso al documento.

De acuerdo con la demanda, Combs le ofreció una bebida alcohólica al actor, entonces menor de edad, y le comentó que quería hablar con él «en privado» sobre posibles proyectos en los que podría participar.

El artista presuntamente le condujo entonces a un lugar apartado y comenzó a tocarle de manera inapropiada, pese al rechazo del demandante.

«Combs le bajó los pantalones y los calzoncillos y comenzó a acariciar sus genitales mientras se tocaba a sí mismo. Después, procedió a practicarle sexo oral», asegura el equipo legal de la víctima.

«La conducta de Combs tenía la intención de aterrorizarle y causarle angustia emocional. Este ataque fue tan extremo que sobrepasó los límites de la decencia y se considera intolerable para la sociedad civilizada», subraya.

Juda Engelmayer, representante de Combs, negó las acusaciones y declaró a ABC News que el demandante «no es más que otro detractor en una larga lista de personas que intentan subirse al carro de las ganancias fáciles».

«Combs nunca ha agredido a nadie, y eso incluye a cualquier menor», afirmó Engelmayer.

Entre los demandados también figuran los antiguos agentes del actor, a los que acusa de no protegerle al no asegurarse de que fuera acompañado por sus tutores legales y «que no se quedara solo con personas de la industria en habitaciones privadas o áreas apartadas».

Estas nuevas acusaciones se suman a una larga lista de demandas civiles presentadas contra Combs desde 2023.

El artista de 56 años cumple una sentencia de más de cuatro años de prisión tras ser condenado en 2025 por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución.

El también productor musical y empresario fue exonerado de los delitos más graves que afrontaba, de tráfico sexual y crimen organizado, tras un juicio de dos meses.

La Fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros maratonianos con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días. EFE

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