Deniegan a Jean-Claude Van Damme un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho

Bruselas, 10 sep (EFE).- Un juzgado belga desestimó este miércoles el recurso presentado por el actor Jean-Claude Van Damme para solicitar la celebración de un nuevo juicio tras un accidente ocurrido el año pasado cuando conducía bajo los efectos del alcohol en Knokke-Heist (Bélgica), en el que embistió un coche aparcado antes de estrellarse contra un árbol.

Condenado en rebeldía, Van Damme presentó un recurso que fue desestimado este miércoles, informó la agencia Belga, que precisó que el actor podría aún apelar la decisión.

Un tribunal de Brujas (Bélgica) condenó el pasado marzo al actor a una multa de 1.920 euros y a la suspensión de su permiso de conducir durante dos meses y ocho días.

Jean-Claude Van Varenberg (su nombre real), que iba en el coche con su hijo, embistió un coche aparcado antes de estrellarse contra un árbol que, debido a la fuerza del impacto, cayó sobre otro vehículo aparcado. EFE

