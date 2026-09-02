Deniegan libertad bajo fianza a la nuera del presidente de Zimbabue en un caso de blanqueo

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Nairobi, 2 sep (EFE).- Un tribunal de Zimbabue denegó este miércoles la libertad bajo fianza a Kelsea Tadiwa Tafirenyika, nuera del presidente del país, Emmerson Mnangagwa, en un caso en el que está acusada de posesión de drogas, blanqueo de capitales valorados en 10 millones de dólares y uso de identidad falsa.

El juez Francis Mapfumo, del Tribunal de Primera Instancia de Harare, tomó esta decisión al considerar que existe un riesgo de fuga por el acceso de Tafirenyika a importantes recursos financieros, según publicaron medios locales.

«La acusada tiene los medios económicos para subsistir en cualquier parte del mundo. Existe una alta probabilidad de que se fugue y eluda el juicio si se le concede la libertad bajo fianza», dictaminó Mapfumo.

Tafirenyika, de 22 años y que niega las acusaciones, pidió disculpas el 27 de agosto a la familia presidencial tras su detención el día 4 de ese mes por posesión de drogas.

El Tribunal Superior de Harare le concedió la libertad bajo una fianza de 1.000 dólares (unos 859 euros) el 20 de agosto.

Sin embargo, fue arrestada nuevamente antes de salir de prisión por blanqueo de capitales y por portar un documento de identidad falsificado a nombre de Getrude Badze con su fotografía.

La acusada, esposa de Collins Mnangagwa -el hijo mellizo mayor del jefe de Estado-, permanece bajo custodia tras declarar ante un magistrado de Harare que el patrimonio de 10 millones de dólares (8,5 millones de euros) en vehículos de lujo e inmuebles por el que se le acusa de blanqueo correspondía a regalos de su marido.

Mnangagwa, de 83 años, llegó al poder en 2017 tras el golpe militar que derrocó al ya fallecido Robert Mugabe, quien había ocupado la Presidencia de Zimbabue desde 1987.

El mandatario fue elegido en las disputadas elecciones de 2018 y reelegido en los también polémicos comicios de 2023, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición. EFE

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