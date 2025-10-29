Deportado etíope condenado por agresión sexual que motivó protestas ante hotel migrantes

1 minuto

Londres, 29 oct (EFE).- El solicitante de asilo etíope condenado por agresión sexual -Hadush Gerberslasie Kebatu-, cuyo caso motivó protestas ante un hotel inglés que albergaba solicitantes de asilo el pasado verano, ha llegado a Etiopía tras ser deportado del Reino Unido, informó este miércoles el Ministerio británico de Interior.

El etíope, que residía en el Hotel Bell de Epping, Essex (sureste de Inglaterra), fue condenado en septiembre a 12 meses de prisión por agredir a una niña de 14 años tras entrar en el país en junio.

El pasado viernes fue liberado por error de una prisión de Essex, cuando en realidad debía ser retenido a la espera de su deportación, lo que motivó una intensa operación de búsqueda que culminó el pasado domingo, día 26, con su detención en el norte de Londres.

Interior precisó que Kebatu, de 36 años, fue deportado en un vuelo que partió del Reino Unido anoche y llegó esta mañana a Etiopía.

«El error de la semana pasada jamás debió ocurrir, y comparto la indignación pública. Agradezco a la policía su rápida detención del señor Kebatu y a la ciudadanía por su vigilancia», señaló en una nota la ministra de Interior, Shabana Mahmood.

«Me complace confirmar que este despreciable delincuente sexual infantil ha sido deportado. Nuestras calles son más seguras gracias a ello. Si vienes a este país a cometer delitos, te expulsaremos», dijo.

Kebatu había cruzado el Canal de la Mancha en una pequeña patera para entrar en el Reino Unido el 29 de junio. EFE

vg/ah