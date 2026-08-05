Descubren en un yacimiento estadounidense de la Edad de Hielo un sapo extinto

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Redacción Ciencia, 5 ago (EFE).- Investigadores del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles han descubierto en los pocos de alquitrán de La Brea -un yacimiento de la Edad de Hielo en el corazón urbano de Los Ángeles- un anfibio ya extinto que convivió con mamuts y tigres dientes de sable.

El hallazgo se ha producido tras reexaminar restos fósiles de este yacimiento y supone el segundo registro de un anfibio desaparecido en el Pleistoceno en toda Norteamérica, y además de la importancia del descubrimiento taxonómico el estudio revela la presencia histórica de ese anfibio -un saco excavador mexicano- en California, lo que evidencia los desplazamientos geográficos masivos debido a las variaciones ambientales.

Los investigadores, que han publicado hoy los resultados de su trabajo en la revista Journal of Vertebrate Paleontology, han denominado a este sapo de espuelas como ‘Spea labreae’.

Hasta ahora solo se había encontrado otro anfibio extinto del Pleistoceno en Norteamérica (una rana arborícola de Florida), han señalado los investigadores, y han explicado que aunque el sapo puede ser mucho más pequeño que los mamuts y los tigres dientes de sable que hicieron famosos los pozos de alquitrán, este descubrimiento tiene una gran importancia para la comprensión del clima al final de la última Edad de Hielo.

Debido a que los anfibios son sumamente sensibles a su entorno, estos fósiles sirven como herramientas vitales para comprender las oscilaciones climáticas del pasado y sus efectos en la biodiversidad.

Este descubrimiento pone de relieve además la importancia de las colecciones de museos para desenterrar secretos ecológicos que aún permanecen ocultos tras décadas de excavación, han destacado los investigadores.

Aunque los grandes mamíferos emblemáticos suelen acaparar la atención, los pequeños reptiles y anfibios pueden revelar a los científicos mucha más información sobre el clima antiguo y los cambios ambientales.

Los anfibios no se desplazan mucho a lo largo de su vida y son extremadamente sensibles a las condiciones ambientales, y esa movilidad tan limitada y su alta sensibilidad los convierten en excelentes indicadores climáticos, cuya presencia o ausencia puede ayudar a los científicos a discernir cambios climáticos a menor escala. EFE

rc/cc