Descubren una nueva especie de rana en las remotas cumbres de una cordillera de Ecuador

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Quito, 31 ago (EFE).- Un equipo de investigadores ecuatorianos ha descrito una nueva especie de anfibio en las remotas cumbres de la Cordillera del Cóndor: Lynchius romolerouxae, nombrada así en homenaje a la botánica ecuatoriana Katya Romoleroux.

Esta diminuta especie habita exclusivamente en los bosques montanos y matorrales de las cumbres de la Reserva Biológica Cerro Plateado, ubicada en la Cordillera del Cóndor, provincia amazónica de Zamora Chinchipe, a elevaciones entre los 2.350 y 2.893 metros sobre el nivel del mar.

La Cordillera del Cóndor es famosa por sus mesetas de roca arenisca similares a los tepuyes de Guayana, un paisaje misterioso, nublado y biológicamente aislado y biodiverso que ha funcionado como un laboratorio natural para la evolución de especies únicas en el planeta.

Llegar hasta el hogar de esta nueva especie representó un desafío logístico y físico extremo para los científicos. Debido al aislamiento geográfico y la ausencia total de carreteras, el equipo realizó una expedición que tomó dos días continuos de caminata empinada a través de senderos fangosos y vegetación densa, cargando equipo científico y de campamento muy pesado sobre sus espaldas, detallaron en un comunicado.

Fue en estas cumbres casi inexploradas donde los investigadores localizaron los primeros ejemplares resguardados durante el día debajo de rocas y entre bromelias terrestres.

La rana descrita es una de las más pequeñas de su género: las hembras miden entre 2,3 y 2,6 cm; los machos entre 1,9 y 2,3 cm. son de color café grisáceo con tubérculos oscuros y manchas blanquecinas, camuflándose perfectamente con la roca y la hojarasca. Su vientres es café ferruginoso a crema con manchas circulares de tono café canela; garganta amarillenta o salmón pálido.

Tiene una piel dorsal con arrugas y pequeños tubérculos sobre el párpado; carece de tímpano visible externo y de crestas craneales

Uno de los especímenes fue recolectado por Álvaro Pérez, reconocido botánico de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE).

«Las mesetas de la Reserva Biológica Cerro Plateado son el punto más alto de la Cordillera del Cóndor, alcanzando cerca de los 3.000 metros, alberga una alta diversidad florística con adaptaciones morfológicas y fisiológicas únicas debido a sus suelos de arenisca y pH ácido con un clima hiperhúmedo», explicó.

Anotó que las bromelias, donde habita la nueva especie de rana, son un componente importante de la vegetación y funcionan como hábitat y refugio para la fauna de esta área.

El descubrimiento y descripción de la especie fue posible gracias al trabajo conjunto de la PUCE y la Escuela Politécnica Nacional (EPN), con la colaboración del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Los autores del estudio científico -los herpetólogos Ana Almendáriz C. (EPN), Jorge Brito (Imabio/EPN) y Santiago R. Ron (PUCE)- combinaron análisis morfológicos detallados con secuencias genéticas de ADN para confirmar que se trataba de un linaje evolutivo completamente nuevo e independiente dentro del género Lynchius.

Al destacar el homenaje a Katya Romoleroux al nombrar a la especie, recordaron que la científica fue galardonada en 2020 con el Premio Nacional Eugenio Espejo en la categoría de Ciencias, el máximo reconocimiento cultural y científico otorgado por el Estado ecuatoriano.

Romoleroux es miembro fundadora de la Academia de Ciencias del Ecuador y profesora emérita e investigadora en la PUCE. EFE

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