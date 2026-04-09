Detenciones de inmigrantes en la vía pública aumentó un 1.000% en segundo mandato de Trump

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Los Ángeles (EE.UU.), 9 abr (EFE).- Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que equivale a un incremento de más del 1.000%, según un nuevo análisis de la Universidad de California Berkeley.

El Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la universidad californiana calificó la magnitud del aumento en las detenciones en la vía pública, que incluye las efectuadas en los tribunales de inmigración y en las oficinas locales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), constituyen “un fenómeno novedoso”.

El análisis, que compara los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden (2021-2025) con los datos a marzo de 2026, también encontró que las detenciones de ICE por traslado de reclusos desde cárceles y prisiones a su custodia —que antes de 2025 representaban la mayoría de las detenciones de la agencia— prácticamente se duplicaron en el último año.

El informe destaca que la probabilidad de que ICE tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente. Estos cambios derivaron en un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales.

La investigación determinó que las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales por parte han aumentado un 770% en el segundo mandato de Trump.

El aumento de las detenciones se tradujo en un incremento aún mayor (5 veces) en el número de deportaciones, debido a la ampliación de la capacidad de los centros de detención y a la reducción en el número de liberaciones.

La Administración Trump cuadruplicó con creces (4,5 veces) el número de camas de detención destinadas a las personas arrestadas dentro del territorio estadounidense.

A esto se suma que la liberación en un plazo de 60 días tras la detención —una práctica habitual para las personas sin antecedentes penales durante la Administración Biden— se convirtió en un suceso excepcional (7%).

La tasa de deportaciones ejecutadas en un plazo de dos meses tras la detención se duplicó pasando del 27% al 57%.

La disminución en la tasa de liberación fue responsable de la mayor parte de ese aumento en las deportaciones.“Quizás… muchas más personas optaron por desistir de sus casos: las salidas voluntarias y los retornos (que son poco frecuentes en comparación con las expulsiones) se multiplicaron por 28”, advierte el reporte.

El análisis advirtió que la leve disminución en los operativos migratorios durante febrero y principios de marzo de 2026, tras los asesinatos de los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti en Mineápolis, apenas alteró los patrones de la agresiva campaña de deportaciones de la Casa Blanca. EFE

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