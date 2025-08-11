Detenido el sospechoso de haber provocado cuatro incendios en Portugal

1 minuto

Lisboa, 11 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este lunes de la detención de un hombre de 50 años que es sospechoso de haber provocado cuatro incendios durante este pasado fin de semana, mientras el país se encuentra en estado de alerta por altas temperaturas.

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que la detención se produjo este domingo y que los incendios se habrían originado en la noche del sábado al domingo en Gondomar, en el distrito de Oporto (norte).

«La localidad tiene una gran superficie forestal y ha sido bastante castigada por varios incendios. La rápida intervención de los bomberos evitó la propagación de las llamas, a pesar del elevado peligro creado para el resto de la floresta y viviendas cercanas», aseveró el cuerpo policial.

De acuerdo a su investigación, las llamas fueron provocadas por un mechero y el sospechoso habría actuado solo.

El detenido es residente en esa zona y será presentado ante una autoridad judicial para que se le apliquen las medidas cautelares necesarias, añade la nota.

Portugal se encuentra en estado de alerta hasta el miércoles 13 de agosto debido a las condiciones climáticas. El país registró este fin de semana más de medio centenar de fuegos rurales, que movilizaron a varios centenares de bomberos. EFE

cch/ngg