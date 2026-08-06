Detenido en Argelia otro miembro destacado de la DZ Mafia que opera en Francia

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París, 6 ago (EFE).- Rachid Djeha, un miembro destacado de la DZ Mafia, una de las principales organizaciones criminales que opera en Francia y que se nutre del tráfico de drogas, fue detenido en Argelia el pasado lunes, unas pocas semanas después del arresto también allí de uno de sus fundadores, según reveló este jueves la emisora francesa RTL y poco después confirmó indirectamente el ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin.

En un mensaje en su cuenta de X en el que citaba la información de RTL, Darmanin consideró la captura de Djeha, que quedó en libertad bajo control judicial, «una nueva prueba de nuestra eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada».

El ministro francés agradeció a las autoridades argelinas «esta cooperación relanzada al servicio de la seguridad de nuestros dos países».

Rachid Djeha, como su hermano Mohamed, aparecen en una amplia investigación sobre los responsables del narcotráfico en el barrio de La Castellane de Marsella.

En julio fue también detenido en Argelia Mehdi Laribi en virtud de un mandato internacional de detención lanzado por Francia en el marco de la conocida como operación ‘Octopus’ contra la DZ Mafia, una organización que controla una parte importante del tráfico de drogas en Marsella y en una amplia zona en torno a la ciudad.

Laribi, conocido por el alias ‘TIC’, es uno de los cinco o seis creadores de esa organización criminal que las fuerzas del orden y la justicia francesa vinculan con múltiples delitos narcotráfico y de ajustes de cuentas, muchos de ellos en forma de asesinatos.

Su arresto (posteriormente quedó en libertad bajo control judicial) se produjo después de meses de acercamiento entre los gobiernos de Francia y Argelia.

Eso ha supuesto una inflexión tras dos años de desencuentros diplomáticos entre París y Argel, sobre todo porque el presidente francés, Emmanuel Macron, se alineó en julio de 2024 con la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental.

En mayo de 2026, el ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, realizó un viaje de trabajo a Argelia para relanzar la cooperación judicial.

Una visita que había estado precedida en febrero por otra de dos días del titular de Interior, Laurent Nuñez, a instancias de Macron, para restablecer esas relaciones. Nuñez recibió en París el pasado 1 de julio a su homólogo argelino, Saïd Sayoud.

La justicia francesa ha formalizado una decena de procedimientos contra dirigentes de la DZ Mafia que se cree que están en Argelia. EFE

ac/fpa