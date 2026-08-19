Detenido en Croacia otro sospechoso del sabotaje a los gasoductos rusos Nord Stream

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Berlín, 19 ago (EFE).- La Policía croata ha detenido en Pula a otro sospechoso del sabotaje de los gasoductos rusos Nord Stream en el mar Báltico en 2022, tras lo cual será trasladado a Alemania, donde está acusado por la Fiscalía General para que comparezca ante un juez de instrucción del Tribunal Supremo Federal en Karlsruhe.

La Fiscalía Federal de Alemania informó en un comunicado que ha ordenado este miércoles la detención del ucraniano Vladímir Z. en Pula, en virtud de una orden de detención europea emitida por el juez de instrucción del Tribunal Supremo el 3 de junio de 2024.

El acusado es sospechoso de haber provocado junto otros implicados una explosión mediante material explosivo, de sabotaje contrario a la Constitución y de destrucción de estructuras.

La orden de detención atribuye en concreto a Vladímir Z. el haber sido uno de los buzos que colocaron en septiembre de 2022 artefactos explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, cerca de la isla danesa de Bornholm.

La explosión destruyó tres de las cuatro hileras de los dos gasoductos.

La Fiscalía no ha aclarado aún si el detenido es la misma persona que la que fue detenida en otoño pasado en Polonia pero que un tribunal de Varsovia decidió dejar en libertad, con el argumento de que Alemania no tenía jurisdicción.

Vladímir Z. formaba parte de un grupo de personas encabezado por Serguí K., un exmilitar ucraniano que fue detenido en Italia hace un año y entregado a Alemania -donde está siendo investigado por separado-, afirma la Fiscalía.

Según ésta, para el transporte, Vladímir Z. y sus cómplices utilizaron un velero que partió de la ciudad portuaria alemana de Rostock, a orillas del mar Báltico.

Previamente, el velero había sido alquilado a una empresa alemana de Rostock a través de intermediarios, utilizando documentos de identidad falsificados, según la investigación alemana.

Los artefactos explosivos detonaron el 26 de septiembre de 2022 y causaron graves daños en ambos gasoductos.

Serguí K. fue acusado en junio pasado por la Fiscalía Federal ante la Audiencia Territorial de Hamburgo, en el norte de Alemania, de haber participado como coautor en un crimen de guerra consistente en un ataque contra bienes de carácter civil, en la provocación de una explosión mediante material explosivo, la destrucción de estructuras y la perturbación de servicios públicos.

Este acusado era en 2022 un oficial del Ejército ucraniano y, tras el inicio de la guerra rusa en febrero de ese año, desarrolló junto a otros miembros de las Fuerzas Armadas, «por encargo de organismos estatales ucranianos», un plan para destruir los gasoductos, que transportaban gas natural desde Rusia, a través del mar Báltico, hasta Lubmin, en Alemania.

Según la Fiscalía, el objetivo era interrumpir de forma permanente el suministro de gas a través de estos gasoductos e impedir que Rusia utilizara los ingresos procedentes de la comercialización del gas natural para financiar sus operaciones bélicas.

Para llevar a cabo el plan, se formó un grupo integrado por Vladímir Z. y otros buzos profesionales, un patrón y un experto en explosivos, bajo la dirección de Serguí K.

De acuerdo con medios alemanes, el supuesto cerebro del atentado contra el Nord Stream sería el antiguo oficial de inteligencia ucraniano Román Chervinskí, quien niega las acusaciones.

Según diversas fuentes de seguridad, la delicada operación habría contado supuestamente con el beneplácito del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni, que rechaza las acusaciones, pero no con el del presidente, Volodímir Zelenski. EFE

cae/llb