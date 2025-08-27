Detenido en Portugal sospechoso de abusar de su hijastra varias veces en Alemania
Lisboa, 27 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este miércoles de la detención de un hombre de 35 años de edad buscado en Alemania por ser sospechoso de haber abusado sexualmente de su hijastra en varias ocasiones.
La Policía Judicial (PJ) lusa explicó en un comunicado que la detención tuvo lugar «en la zona de Lisboa», y que el hombre es buscado en Alemania por ser sospechoso de haber cometido «por lo menos» 26 delitos de abuso sexual de menores.
El detenido habrá abusado «regularmente» de su hijastra desde 2020 y el pasado julio fue descubierto por su esposa mientras abusaba sexualmente de la menor, según la nota, que precisa que el hombre se fugó entonces a Portugal con ayuda de familiares.
El arresto tuvo lugar tras el intercambio de información con las autoridades alemanas.
El detenido será presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa, que se encargará de aplicar las medidas cautelares necesarias. EFE
cch/alf