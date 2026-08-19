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Detenido en Portugal sospechoso de haber provocado cuatro incendios rurales desde abril

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Lisboa, 19 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este miércoles de la detención de un hombre de 43 años que es sospechoso de haber provocado cuatro incendios forestales desde abril de este año en el municipio de Abrantes, en el interior del país.

La Policía Judicial (PJ) precisó en un comunicado que la detención tuvo lugar ayer, martes, y que el detenido habría sido el autor de cuatro fuegos registrados en los meses de abril, mayo y julio en la zona de Vale das Mós que consumieron un área total próxima a los 60.690 metros cuadrados.

«No adquirieron proporciones más graves dada la rápida y eficaz intervención de los medios de combate en el terreno», añadió el cuerpo policial.

El sospechoso, residente en la zona y que habría usado un mechero para provocar los incendios, dañó «una vasta mancha forestal, poblada de pino resinero, alcornoques, olivos, eucaliptos y matorrales», según la nota.

Los investigadores sospechan de que el detenido, que será interrogado hoy, sea el autor de otros incendios forestales registrados en la misma zona en años anteriores. EFE

cch/acm

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