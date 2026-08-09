Detenido en Portugal un sospechoso de haber causado tres incendios rurales

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Lisboa, 9 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este domingo de la detención de un hombre de 28 años que es sospechoso de haber originado tres incendios rurales entre el 4 de julio y el 1 de agosto en el municipio Vila Nova de Poiares (en el centro del país).

La Policía Judicial (PJ) precisó en un comunicado que el detenido presuntamente habría originado los fuegos con un mechero, lo que causó que se quemaran «áreas de eucaliptos y matorrales integradas en una extensa mancha forestal».

Estas igniciones tuvieron lugar en una zona «de elevado riesgo de propagación», lo que colocó en riesgo la flora de la zona, campos agrícolas y «varias viviendas» próximas, resaltó la PJ, que no dio datos del área ardida.

Según sus datos, los elementos recogidos durante la investigación «apuntan a una actuación deliberada del sospechoso», residente de esa zona, «a pesar de conocer el carácter ilegal de su conducta y el elevado riesgo asociado a la propagación de los incendios rurales».

El detenido fue interrogado por una autoridad judicial, que le impuso prisión domiciliaria mientras prosiguen las investigaciones.

El anuncio de su detención se produce en un día en el que cerca de 40 municipios portugueses se encuentran en riesgo «máximo» de incendio rural, según datos del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera, que ha colocado más de medio centenar de otras localidades en riesgo «muy elevado» por esta misma situación.

Según la Protección Civil, Portugal registra esta jornada dos incendios forestales «significativos», uno de ellos en la localidad de Carrazeda de Ansiães (en el norte del país), en «fase de resolución» y que moviliza actualmente a 131 agentes, 45 medios terrestres y un medio aéreo.

El otro incendio se encuentra en el municipio de Vila Pouca de Aguiar, también en el norte del país, está «en curso» y mantiene en el terreno a 181 agentes, 43 medios terrestres y 9 medios aéreos. EFE

cch/jfu