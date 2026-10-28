Detenido en Varsovia a un ucraniano acusado de sabotajes coordinados desde Rusia

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Cracovia (Polonia), 28 oct (EFE).- Un ucraniano de 25 años, identificado como Artem S., fue detenido en Varsovia acusado de participar en una red de sabotaje coordinada por los servicios de inteligencia de Rusia, informó este miércoles un portavoz de la Oficina Central de Investigación de la Policía de Polonia (CBŚP).

La detención se produjo «en relación con que esta persona es sospechosa de haber participado en la preparación de un sabotaje en Rumanía para incendiar una de las instalaciones estratégicas de importancia internacional dedicadas al desarrollo de armas y municiones» dijo a la cadena de televisión Polsat News el portavoz, Krzysztof Wrześniowski.

La operación se ejecutó en atención a una Orden Europea de Detención emitida por Bucarest.

El portavoz precisó que el arresto se llevó a cabo el lunes por la tarde en un apartamento del distrito de Ursus, en la capital polaca, donde se detuvo al sospechoso sin que éste ofreciese resistencia.

Según las investigaciones de las fuerzas de seguridad, el cometido del detenido dentro del entramado criminal consistía en realizar y documentar el reconocimiento del objetivo del sabotaje y en asegurar la financiación necesaria para ejecutar la operación.

Los hechos se remontan al pasado 14 de septiembre, cuando un incendio intencionado destruyó una nave industrial de 1.000 metros cuadrados en la ciudad de Brașov (centro), junto a la fábrica militar Carfil, filial del grupo estatal de defensa Romarm.

El Servicio Rumano de Inteligencia (SRI) y la fiscalía antiterrorista de ese país (DIICOT) confirmaron que el fuego fue provocado deliberadamente por una red de sabotaje coordinada desde Rusia, cuyos objetivos abarcaban instalaciones militares e industriales en toda la región.

En un comunicado difundido tras el incendio del 14 de septiembre por el SRI, se aseguró que el incendio fue perpetrado «por una red de sabotaje dirigida y coordinada desde territorio ruso que utilizaba a ciudadanos procedentes de exrepúblicas soviéticas residentes en la Unión Europea».

En este mismo caso, dos ciudadanos bielorrusos pertenecientes a la célula ya fueron arrestados recientemente en Alemania.

El sospechoso permanece en Varsovia a la espera de que la justicia polaca decida sobre su extradición a Rumanía. EFE

mag/rz/jam

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