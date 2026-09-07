Detenido un alcalde por nexos con el crimen organizado en el estado mexicano de Puebla

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Ciudad de México, 7 sep (EFE).- El alcalde del municipio de Esperanza, Isaac ‘N’, fue detenido este lunes por fuerzas federales y estatales tras ser señalado como presunto integrante de una red criminal vinculada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en el estado de Puebla (centro).

Junto al presidente municipal fue arrestada la exdirectora de Seguridad Pública de la misma población, Abigail ‘N’, y su hermano Manuel ‘N’, acusados de usar la estructura institucional para facilitar las operaciones delictivas en el corredor vial Puebla–Veracruz.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó a través de una publicación en la red social X la captura de nueve personas en total, a quienes las autoridades aseguraron 35 armas de fuego, incluidos dos fusiles de alta potencia, vehículos blindados, drones y equipo táctico.

El arresto se concretó mediante el denominado Operativo Enjambre, una estrategia policial y militar diseñada para desarticular simultáneamente las redes de protección política y policial que permiten el arraigo del crimen organizado en los gobiernos locales.

Esta modalidad de intervención despliega cateos simultáneos a gran escala, 23 en esta ocasión, con inteligencia federal para neutralizar a las cúpulas delictivas y evitar infiltraciones o alertas previas dentro de los propios cuerpos de seguridad municipales.

Recientemente, las fuerzas federales capturaron bajo acusaciones similares a Said ‘N’, alcalde del municipio vecino de Tepeyahualco, investigado por su presunta implicación en secuestros exprés y atracos violentos a transporte.

El tramo carretero entre Puebla y Veracruz se ha consolidado como una de las rutas comerciales más peligrosas de México, donde el asalto al transporte de carga genera pérdidas millonarias y ha operado históricamente bajo la presunta complicidad de autoridades locales. EFE

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