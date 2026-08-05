Detienen a un sospechoso por los devastadores incendios en el noroeste de EEUU

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Autoridades de Spokane luchan este martes por extinguir tres voraces incendios forestales en esta ciudad del noreste de Estados Unidos, donde han sido evacuadas 65.000 personas y fue arrestado un sospechoso de iniciar uno de los fuegos.

Barrios enteros han sido arrasados por las llamas, que arden desde el sábado en el estado de Washington. De momento no se han reportado víctimas ni heridos.

Las llamas, avivadas por la sequía y el calor intenso en los alrededores de esta población de unos 260.000 habitantes, ya han quemado más de 4.000 hectáreas y afectado infraestructuras vitales, mientras las familias, angustiadas, esperan regresar a sus hogares.

Un hombre de 37 años, identificado como Aaron Farinacci, fue detenido como sospechoso de provocar el mayor de los tres fuegos y se le impuso una fianza de un millón de dólares el martes.

Farinacci fue detenido inicialmente cerca del lugar donde comenzó el incendio el sábado pero fue puesto en libertad, antes de ser capturado nuevamente después de que los oficiales lo vincularan al caso, dijo el sheriff del condado de Spokane, John Nowels.

«Resulta difícil encontrar palabras para describir este sentimiento de ira y asco hacia alguien que se burla del destino de miles de personas», dijo a la AFP Kimber Renz, de 35 años, damnificada y directora de una guardería.

«Es indignante, es horrible. Espero que reciba lo que se merece», agregó.

La mujer perdió la casa donde vivía con sus tres hijos y su pareja, a la que acababan de mudarse tras su boda hace dos meses.

Bajo las ruinas humeantes, sólo ha recuperado algunos muebles de jardín y unos moldes metálicos para pasteles.

Los bomberos, entretanto, han aprovechado una tregua del calor para avanzar sobre dos de los incendios, pero el mercurio volverá a superar los 32 °C a partir de mediados de semana, lo que preocupa a las autoridades.

«Estas condiciones deberían aumentar el riesgo de incendios, con un nuevo periodo de condiciones meteorológicas críticas para los fuegos el fin de semana», según el último boletín de las autoridades.

– Más frecuentes –

Tomas aéreas revelaron que se han perdido entre 700 y 1.110 estructuras desde que se desataron los fuegos el fin de semana, según las autoridades.

«Creo que la estimación es de hasta 65.000 personas que tuvimos que evacuar de estas zonas, y si piensas en lo que eso implica, el hecho de que hayamos podido sacar a la gente de esas zonas en unas pocas horas en una zona de incendio activo es bastante increíble», expresó el sheriff.

La alcaldesa de Spokane, Lisa Brown, dijo que las autoridades estaban peinando la ciudad cuadra por cuadra para evaluar los daños y señaló que aún no hay una fecha para que la gente pueda regresar a sus casas.

«Podrían pasar semanas, dependiendo de dónde se encuentre su casa y su propiedad», explicó.

El gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, calificó los incendios como «el peor desastre natural» en la historia de Spokane.

Ferguson, que conversó con el presidente Donald Trump sobre la situación, declaró el estado de emergencia el 1 de agosto, alegando las condiciones de sequía y las altas temperaturas que agravan los incendios forestales.

El gobernador dijo que la administración de Trump había aprobado su declaración de estado de emergencia, que permite desbloquear ayudas federales para facilitar los rescates, el alojamiento de las personas evacuadas y la atención médica.

Expertos señalan que el cambio climático causado por la actividad humana crea condiciones cada vez más propicias para incendios forestales.

A su vez, se produce un círculo vicioso: el aumento de estos fuegos libera cantidades masivas de dióxido de carbono a la atmósfera y acelera el calentamiento del planeta.

Los incendios en Spokane ocurren luego de «uno de los inviernos más cálidos registrados en el este de Washington», lo que ocasionó una grave falta de nieve, dijo Daniel Swain, climatólogo de la Universidad de California.

El director del Departamento de Recursos Naturales de Washington, David Upthegrove, señaló que los incendios en Spokane se encontraban entre los 16 más importantes que ardían en todo el estado de Washington.

«No es una temporada normal» de incendios, destacó.

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